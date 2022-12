Del amor al Dibu Martínez a la idolatría por Messi: así festejaron el triunfo los argentinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Varios hinchas intentaban responder pero casi no tenían voz. Otros no querían parar sino irse rápido a festejar a otra parte. Argentina venció a Países Bajos por penales y clasificó a semifinales del Mundial de Qatar 2022 y los hinchas no tenían tiempo para otra cosa que no fuera celebrar.

El partido estuvo marcado por la gran actuación del Dibu Martínez, que volvió a ser figura en la tanda de penales. Los argentinos lo notaron y llenaron de elogios al arquero. "Dibu, enorme como siempre", dijo un hincha, mientras que otro apuntó que "no hay palabras, después de la Copa América ahora esto ya está. Los boludeó a los holandeses en todos los penales".



Otra de las figuras más relevantes del partido fue Lionel Messi, que anotó un gol en el partido y otro en la tanda de penales. "Es lo más grande que hay, un pibe humilde, un pibe sencillo. Siempre, siempre, siempre eligió ponerse esta camiseta", dijo un hincha que vestía la camiseta del 10 con el número y nombre hacia adelante para homenajearlo.

Argentina enfrentará a Croacia este martes con el objetivo de meterse en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.