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Agenda Deportiva del 11 de julio de 2026

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11/07/2026, 04:00
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El festejo de Lionel Messi junto a sus compañeros tras la clasificación de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026.
El festejo de Lionel Messi junto a sus compañeros tras la clasificación de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Danubio vs. Nacional, Mundial y Segunda División

Además, más partidos del Intermedio y NBA Summer League

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