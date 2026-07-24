Uruguay en la Coronation Cup de polo por segunda vez en su historia: equipos, día, hora y dónde ver el partido

Por segunda vez en la historia Uruguay jugará la Coronation Cup de polo y tras su primera experiencia en 2022, la Celeste vuelve este sábado 25 de julio al Reino Unido para enfrentar a Inglaterra en este prestigioso torneo que se disputa desde 1911 en el Guards Polo Club, ubicado en el condado de Brekshire, cercano a la ciudad de Windsor.

El equipo uruguayo tendrá a David “Pelón” Stirling con 8 goles de hándicap, Ignacio Viana con 7, Alejo Taranco con 7 y Santiago Stirling con 5 para completar los 27 de la Celeste, que llegan con un alto nivel y un presente muy bueno a pesar de algunos problemas físicos.

Inglaterra, por su parte, tendrá al capitán Tommy Beresford (7), Louis Hine (6), Ollie Cudmore (5) y a Ned Hine (5) en el equipo que completa 23 goles de hándicap y que será un más que complicado adversario para el conjunto uruguayo en el encuentro que se disputará desde la hora 11:00 de Uruguay y que se podrá ver en vivo por Disney+ (Plan Premium).

Se trata de un partido histórico para el polo uruguayo que por segunda vez dirá presente en este prestigioso torneo que ya disputó en 2022 con una ajustada derrota por 11 a 9 vendiendo muy cara esa caída en su primera presencia en el Reino Unido.

“Se juega en los jardines del Castillo Real para que se hagan una idea del entorno que tiene este partido que es de suma importancia para el polo uruguayo por todo lo que significa”, contó a Ovación Alexis Boismenu, presidente de la Asociación Uruguaya de Polo (AUP).

“Por primera vez en la historia Uruguay pone en cancha su mejor equipo, pero además de lo deportivo y de contar con Pelón Stirling, tenemos un gran equipo que llegó directo para jugar porque no hubo entrenamientos previos debido a los viajes de algunos jugadores que llegan desde Estados Unidos y también algunas lesiones que complicaron la preparación, pero más allá de eso estamos todos con muchas ganas y muchas expectativas de jugar este prestigioso partido que otra vez va a quedar en la historia del polo uruguayo”, agregó Boismenu.

El titular de la AUP también explicó que “jugar la Coronation Cup es una vidriera a nivel país porque va el INAC (Instituto Nacional de Carnes) y hará un almuerzo para 150 invitados con degustaciones a la parrilla. Es una oportunidad que se aprovecha para mostrar todo lo que se produce en Uruguay a través del deporte en un mercado muy fuerte e interesante como el inglés”.