Uruguay-Argentina: dos empates vibrantes que hoy tendrán revancha en Florida

Con miras a la Liga Sudamericana de futsal que se jugará a partir del 31 de agosto en Paraguay, la selección de Uruguay se enfrentó en mayores y Sub 20 a su similar de Argentina en el Estadio 10 de julio de Florida y el resultado fue de 2-2 en ambas categorías donde la Celeste dejó buenas sensaciones.

En juveniles fue un tiempo para cada uno. Argentina mejoró en el complemento y quizás hizo un poco más de mérito pero chocó contra la enorme figura de Lucas Rodríguez en el arco de Uruguay.

En mayores, de menos a más, la Celeste se fue encontrando, pagó caros sus errores pero un brillante Nicolás Ordoqui lideró los embates que hicieron figura al arquero visitante y terminaron llevando a la albiceleste a la sexta falta que el número 10 uruguayo convirtió en gol a falta de segundos para el final.

en vivo

Los partidos vuelven a ser transmitidos por AUFtv

Viernes 29 de julio:

Uruguay Vs. Argentina (Sub 20) desde las 18:45

Uruguay Vs. Argentina (mayores) desde las 21:00