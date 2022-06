Fútbol Sala: Nico Ordoqui gritó los 500 goles con Peñarol, donde siempre eligió quedarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando comenzó este Campeonato Uruguayo de Fútbol Sala, Nicolás Ordoqui ya sabía que estaba cerca de poder llegar a una impresionante marca en Peñarol: los 500 goles en Primera División entre actividad local y Libertadores. “Antes de arrancar el año me habían dicho cuánto llevaba y se dio justo antes del clásico de saber que estaba ahí nomás”.

Frente a Nacional hizo el último en la goleada 6-0 y quedó a cuatro tantos de alcanzar la marca: los hizo todos al siguiente partido por la novena fecha visitando a Urupan.

Peñarol le ganó a La Verde, su escolta, por 8-3 en el Santiago Cigliuti de Pando luego de un gran segundo tiempo para estirar su invicto a 57 partidos y seguir como único líder del torneo.

“El primer tiempo fue durísimo y en el segundo creo que aprovechamos el cansancio de ellos, que rotaron menos el plantel, y nos terminó jugando a favor”, dijo el goleador.

números que hablan 14 temporadas en Peñarol: Nicolás Ordoqui llegó en 2009 para jugar en la Sub 20 del Mirasol. Salió campeón, subió a Primera y no paró de hacer goles.



JUGANDO EN LA PLAYA. Ordoqui no conocía mucho del deporte cuando, como socio del fútbol social del Club Malvín, se acercó a la disciplina por primera vez.

“Me empezaron a decir para formar parte del plantel de Sub 17 y al principio, como no tenía mucha idea de lo que era el fútbol sala, no me quería comprometer hasta que vi un par de prácticas, partidos y me terminé enganchando”, contó Nico que, dos años después, recibió una propuesta imposible de rechazar.

SUEÑO CUMPLIDO. “En el 2009 se me da que me llamaron para venir a jugar a Peñarol, no lo dudé, y desde ese año tengo la suerte de poder jugar en el equipo que soy hincha”, confesó quien hoy lleva 14 temporadas en el aurinegro y, además del goleador histórico, es el capitán.

Siempre eligió quedarse en Peñarol:

Al momento que tuvo la chance de jugar en Peñarol no lo dudó y tampoco lo hizo para decidir quedarse ante las varias ofertas que tuvo desde algunos equipos de Argentina e incluso la posibilidad de hacer una prueba en Europa.

“Primero que nada fue por un tema de los objetivos deportivos, porque en ese momento tuvimos la suerte de que ganamos un tri campeonato y estaba el objetivo de seguir ganando. Después un poco lo laboral y lo familiar pesó también”, comentó Nicolás Ordoqui, que trabaja en la empresa que tiene su familia y donde lo bancan con los viajes o si tiene que salir un ratito antes para ir a entrenar. “Al ser un negocio familiar hay que estar y no es fácil irse y dejar todo así. Pero por suerte mi familia siempre me apoyó en todo y la verdad no me arrepiento de haberme quedado. Ofertas hubo, pero la verdad que estar haciendo esta carrera en Peñarol me llena de orgullo y es algo de lo que no me arrepiento”.



Nicolás Ordoqui en la última Copa Libertadores con Peñarol. Foto: Conmebol

Con tantos años, y tantos goles, en la mayor del fútbol sala aurinegro, nunca faltó algún hincha que se preguntó por qué no probar suerte en el fútbol. Y lo cierto es que Nico tuvo esa oportunidad. “Varios años atrás tuve la posibilidad de que me ofrecieron llegar a la reserva de Peñarol para hacer una adaptación y probarme pero justo ese año se dio que teníamos una Libertadores y una Eliminatoria con la selección, se dio todo junto y preferí quedarme en el deporte. Era un año muy bueno porque veníamos de salir campeones y no me arrepiento tampoco porque se dieron cosas muy lindas como hasta ahora”, contó Ordoqui, que no duda al recordar el gol más importante.

números que hablan 75 goles en 2012 Un año que recuerda con mucho cariño por la definición y el tri campeonato. En esa temporada llegó al récord de 75 goles.



En 2012 Peñarol fue campeón y ese año Nicolás Ordoqui hizo 75 goles. Foto: Archivo El País

“Giro y pego cruzado, entra en el ángulo y, más allá del gol, por la situación y porque valió un tricampeonato, elijo ese”, narró el goleador haciendo referencia a su mejor momento, la temporada 2012, en la que marcó 75 goles y vencieron a Nacional en las finales en Scuola Italiana.

Celeste: Ordoqui en la Copa América de Futsal. Foto: Conmebol

REINVENTARSE. Ordoqui tiene un cañón en la pierna derecha pero maneja los dos perfiles y eso lo vuelve letal. “Sabía que tenía que perfeccionar el sacar y girar para el otro lado y lo practiqué bastante, lo he podido mejorar y le genera una duda más al defensor”, explicó el artillero que a lo largo de los años se ha reinventado.

números que hablan 7 campeonatos uruguayos: Los desafíos deportivos siempre fueron el motor y Ordoqui ya lleva siete y dos tri: 2010, 2011, 2012, 2014, 2019, 2020 y 2021.



“Antes se daba que algún jugador jugaba 35-40 minutos y aguantaba bien y hoy, capaz que aguantás, pero no con la intensidad que requiere el deporte. Se ha vuelto muy físico, muy intenso y hay que irse amoldando año a año porque si no vas quedando atrás. Los grandes equipos a nivel internacional juegan tres o cuatro minutos y cambian de cuarteto porque es insostenible si no, y es lo que intentamos hacer”, confesó el capitán de Peñarol que entrena de lunes a viernes y cuenta con sesiones de video análisis y una nutricionista.

Ordoqui va por más y, por lo pronto, tendrá que actualizar una foto suya con Fernando Morena de cuando festejó los 400 goles. Ahora son 500.