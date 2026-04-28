Triaventura Durazno: las cuatro disciplinas que incluye, categorías y cómo participar de la carrera

El próximo sábado 2 y domingo 3 de mayo se desarrollará el Triaventura Durazno en La Paloma. Es una carrera que se enmarca dentro de una nueva fecha del Campeonato Nacional de Carrera de Aventura y permite competir en tres categorías: dupla mixta, dupla caballeros y dupla novatos.

Habrá premios hasta el tercer puesto en cada categoría dentro de un evento a beneficio de la Escuela Triatlón Durazno.

La competencia, organizada por la Asociación Uruguaya de Corredores de Aventura (AUCA), incluye cuatro disciplinas dentro del Deporte Aventura: mountain bike, trekking, caminata a pie y remo. Además, tiene la particularidad de que es con orientación, lo que significa que las duplas largan sin tener el recorrido marcado.

En el momento de la largada el organizador les facilita un mapa con diferentes puntos de control, entonces cada equipo tiene que ir todo el recorrido unido y pasar por esos puestos de control preestablecidos. Una vez que logran pasar por allí, se les toma una fotografía que certifica lo sucedido.

La largada está prevista para sábado a las 10:00 horas y en esta oportunidad hay 29 equipos confirmados de dos personas, que provienen de departamentos como Durazno, Maldonado, Rocha, Montevideo, Canelones, Florida, Colonia y Tacuarembó.

El momento de la largada en otra edición del Triaventura Durazno. Foto: triaventuradurazno en Instagram.

Este tipo de carreras se desarrollan en zonas agreste y caminos rurales con poco tránsito. En lo que respecta al trekking, suele tener lugar en monte nativo o quinta de eucaliptos, lo que le añade un desafío extra a la navegación.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el tramo final de la carrera lo aguardan para las primeras horas de la madrugada del domingo, mientras que los últimos participantes podrían arribar sobre las 9:00 o 10:00.

El evento tiene el apoyo del área de Deporte y Recreación del Gobierno de Durazno.

Cómo inscribirse al Triaventura Durazno a desarrollarse en La Paloma

La inscripción para el Triaventura Durazno se realiza de manera individual y deberán realizar el depósito en la cuenta Prex 452736. El precio para socios es de $2500 y para no socios asciende a $2800.