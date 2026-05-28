Magnus vs. Nacional por la Copa Libertadores de futsal: día, hora y cómo ver al tricolor en cuartos de final
El Bolso, que se metió entre los ocho mejores como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, jugará por un lugar en semifinales ante uno de los candidatos al título y último finalista.
Nacional se metió en la Copa Libertadores de futsal gracias a que Peñarol, último campeón, abrió un cupo más para Uruguay y el Bolso se clasificó como vicecampeón del Campeonato Uruguayo. Paradójicamente el Carbonero quedó eliminado en fase de grupos, en una serie complicada, y el tricolor aún sigue peleando por el título, aunque deberá luchar por un lugar en semifinales ante uno de los candidatos: Magnus de Brasil (este jueves, 17:00 a través del canal de Libertadores en YouTube).
El equipo brasileño, que vio el retiro como profesional de Falcao en esta disciplina y fue campeón del mundo, cayó ante Peñarol en la última edición del torneo, es el actual campeón de Brasil y afronta esta copa con sed de revancha. Clasificó primero en su grupo con puntaje ideal y diferencia de goles de +15 en la serie que compartió con Centauros de Venezuela, Panta Walon de Perú y Divino Niño de Ecuador.
Para Nacional es quizás el rival más difícil, pero también la oportunidad de ir por una hazaña, eliminar al gran candidato y postularse como uno. El camino del tricolor, dirigido por Diego Pastoriza, comenzó con un resonante triunfo frente a Colo Colo por 7-2, pero luego dos derrotas lo complicaron.
El segundo partido del Bolso fue ante Deportivo Lyon de Cali, Colombia y los cafeteros sacaron provecho del arma del arquero jugador. Así sacaron ventaja y, cuando Nacional fue a buscar el empate de la misma manera, terminaron aprovechando el riesgo que había corrido el tricolor para liquidar con el 3-1 final.
Nacional cerró la fase de grupos volviendo a ser competitivo y eso fue justamente lo que lo metió en la segunda fase: una ajustada diferencia de goles. El Bolso cayó 2-1 frente a Cerro Porteño de Paraguay y tuvo que esperar, pero terminó pasando como uno de los mejores terceros.
Resumen del partido: Nacional 7-2 Colo Colo
Resumen del partido: Nacional 1-3 Deportivo Lyon
Resumen del partido: Nacional 1-2 Cerro Porteño
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