Lupe Valente se apronta para los Odesur, pero tiene un gran sueño: los Juegos Olímpicos

Se fue a Buenos Aires para aprovechar más su tiempo entre los estudios y el entrenamiento. Tiene el gran sueño de llegar a los Juegos Olímpicos pero va paso a paso, sin prisa, pero también sin pausa en un deporte muy exigente y demandante como el ecuestre. Lupe Valente apronta su primera participación en los Juegos Odesur y las expectativas son enormes para la amazona uruguaya de 24 años.

“Es un desafío enorme y a su vez un orgullo estar dentro del equipo. Es como que quiero darlo todo pero consciente de que soy muy joven aún y que tengo mucho por delante pero estas son oportunidades para sumar experiencias”, le dijo Lupe Valente a Ovación.

Con 24 años ya terminó la Licenciatura en Administración de Empresas en la UdelaR y hoy cursa una Maestría en Negocios y Tecnología en la Universidad San Andrés de Buenos Aires, ciudad en la que reside y también entrena actualmente con la yegua Libertina, quien la acompañará en los Odesur que se llevarán a cabo entre el 1 y el 15 de octubre en Asunción.

Lupe Valente. Foto: Pablo Martin Rubio.

“Por suerte combino bien los tiempos ya que por lo general acá entreno a la mañana y las clases de la Maestría son a la noche de lunes a viernes. Cuando tengo alguna competencia los sábados puedo faltar a clase, lo justifico y no me hacen problemas por suerte”, explicó la uruguaya que a los 9 años hizo equitación por primera vez y desde ahí no se separó más de esta disciplina en la que en 2020 logró el Campeonato Nacional de salto ecuestre en la máxima categoría.

Ahora se viene el gran evento de 2022 para Lupe Valente y la mente está en Asunción, pero el objetivo es poder llegar a los Juegos Olímpicos, aunque con los pies en la tierra: “El sueño olímpico siempre está, es la meta de cualquier deportista, pero hay que sumar experiencias y sé que tengo que estar bien preparada porque si tengo la chance de llegar, quiero llegar segura y bien”.