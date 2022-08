Así recibió Paysandú a Manuela Rotundo tras ganar la medalla de bronce en el Mundial de atletismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Mundial Sub 20 de atletismo ya quedó atrás para Uruguay pero lo logrado por Manuela Rotundo sigue siendo noticia porque la atleta de 18 años fue recibida este lunes por una multitud en Paysandú, su ciudad natal.

La sanducera logró la medalla de bronce en el Mundial Sub 20 de Cali, Colombia con una marca de 55,11 metros en lanzamiento de jabalina y este lunes en las primeras horas de la mañana arribó al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Manuela Rotundo y su recibimiento en Paysandú. Foto: El Telégrafo.

Allí fue recibida por familiares, autoridades de la Confederación Atlética del Uruguay, la Secretaría Nacional del Deporte y una delegación de la Intendencia de Paysandú —encabezada por el director de deportes Guillermo Arias— que luego trasladaría a Manuela hacia la Heroica.

Manuela Rotundo ya está en Paysandú y es recibida con una multitudinaria caravana que sin dudas se hace notar por toda la ciudad

 pic.twitter.com/9QEeE0fxnD — Secretaría Nacional del Deporte (@UyDeporte) August 8, 2022

Pasado el mediodía, la medallista llegó a Paysandú, donde en la zona del Trébol aguardaban por ella muchas personas que se unieron a la caravana que se extendió hasta el Estadio Cerrado 8 de Junio, donde muchísima gente esperaba a la joven sanducera.

El recibimiento a Manuela Rotundo en Paysandú. Foto: El Telégrafo.

Esa caravana comenzó en el Trébol de acceso, donde a Manuela la recibió el intendente Nicolás Olivera, y luego, con la compañía de mucha gente, el recorrido continuó por Avenida Italia, República Argentina, 18 de Julio, Plaza Artigas, luego doblaron por Leandro Gómez hasta Bulevar Artigas y de ahí al Estadio Cerrado 8 de Junio.

El reconocimiento de la Intendencia a Manuela Rotundo en Paysandú. Foto: El Telégrafo.

En ese escenario a la atleta sanducera la esperaban cientos de personas, incluidos niños y niñas que ya habían terminado su horario escolar y aguardaban para saludar a la medallista en el Mundial.

Distintas generaciones, distintas disciplinas, la misma emoción.



El abrazo del medallista olímpico Milton Wynants a Manuela Rotundo. pic.twitter.com/AJzlWhCEBX — Secretaría Nacional del Deporte (@UyDeporte) August 8, 2022

Se llevó a cabo una conferencia de prensa y la intendencia sanducera le hizo un reconocimiento a Manuela Rotundo tras lo logrado en Cali y la atleta dijo “gracias a todos por estar acá, es increíble esto. No me esperaba nada. Ver el apoyo por las redes y luego en las calles de Paysandú es muy lindo. Agradecer a mis entrenadores, a todos ustedes, a la Intendencia que apoyó desde el principio. Está muy bueno que se den a conocer estos deportes que son muy lindos y no sólo al fútbol o al básquetbol que son más grandes. Invito a los pequeños a que se animen y hagan deporte. A mi familia, a mis sponsors y a todos nuevamente gracias por estar acá”.

Manuela Rotundo en Paysandú. Foto: @UyDeporte.

Ahora, Manuela Rotundo volverá a entrenar el lunes 15 de agosto para aprontar el Sudamericano Sub 23 que se disputará en Brasil y también pensando en los Juegos Odesur que serán en octubre en Asunción del Paraguay, donde se pondrá en marcha un nuevo ciclo olímpico.