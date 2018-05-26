“Lola” inició líder

ODESUR

Dolores Moreira ganó en la clase laser radial.

La uruguaya Dolores Moreira, que hizo el debut por los celestes en los Juegos Deportivos Sudamericanos (Odesur) en la ciudad de Cochabamba, arrancó el certamen con buen pie y ya lidera la clasificación general en la clase laser radial de vela tras la primera jornada de actividades.

u201cLolau201d ganó la primera y la tercera regata. En la segunda quedó como escolta y así se aseguró el primer lugar en la acumulada.

La sanducera volverá a acturar este domingo en las regatas 3, 4 y 5 que se realizarán en la Represa Corani. Su actuación en dicha jornada será determinante para el gran objetivo: sumar una medalla.

Vale recordar que el lunes se disputarán tres regatas más.