"La Carrera de Todos": de qué se trata la carrera "presencial y virtual" que organiza la Teletón

En abril llega “La Carrera de Todos” que organiza la Teletón, uno de los eventos solidarios más convocantes del país que abrió sus inscripciones para su nueva edición 2026. Está previsto que se desarrolle en dos modalidades: la carrera presencial de cinco y 10 kilómetros, que se realizará el domingo 12 de abril a las 9:00 horas en el Prado de Montevideo, y la carrera virtual “8.696K”, que se llevará a cabo entre el 6 y 12 de abril, con el objetivo de que participen personas desde cualquier punto del país e incluso del mundo.

La propuesta invita a miles de personas a sumarse corriendo, caminando o al propio ritmo de cada uno, con tres modalidades para no perder la oportunidad de formar parte.

Además, este año la carrera tendrá un significado especial: marca el comienzo de los festejos por los 20 años de atenciones de Teletón, dos décadas de rehabilitación para miles de niños, niñas y adolescentes de todos los rincones del Uruguay.

Inscripciones y detalles

Las inscripciones para las tres carreras ya están abiertas e incluyen para los primeros 4.000 participantes una remera oficial de regalo, más un chip para medir los tiempos de las presenciales. El costo de inscripción es de $780 para la 5K, de $880 para la 10K y de $620 para la virtual 8.696K. Quienes participen con amigos cuentan con un descuento adicional del 10% para grupos de 10 personas y del 15% para grupos de 15. Para más información visitar el sitio web: www.teleton.org.uy/lacarreradetodos.

La carrera virtual consiste en alcanzar la meta simboliza de 8,696 kilómetros (cifra que equivale a la extensión total de todas las rutas nacionales) de manera conjunta entre todos los participantes, a través de la aplicación deportiva Strava.

Cada inscripción colabora con el funcionamiento de los centros Teletón de Montevideo y Fray Bentos, donde se brinda rehabilitación infantil de alta especialización a niños, niñas y adolescentes de todo el país.