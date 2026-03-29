Jorge Giacinti, el cerebro del equipo que domina la Vuelta Ciclista: "Tenemos tres candidatos a ganarla"

Como pasó semanas atrás en Rutas de América, el Náutico Boca del Cufré está dominando también la Vuelta Ciclista del Uruguay. Ganó las tres primeras etapas y no presta la malla oro: largó con ella Anderson Maldonado desde Montevideo (por ser el último ganador), la lució dos jornadas consecutivas Leonel Rodríguez porque ganó las dos primeras etapas, y hoy la viste Pablo Bonilla, la joya del equipo maragato que ganó la tercera etapa y pasó al frente.

No caben dudas que el Náutico tiene un equipo fuerte en todas las líneas, pero parte del éxito se explica por el cerebro que ordena a un plantel con tantos caciques: Jorge Giacinti. El “Gringo” habló con Ovación sobre su estrategia y el manejo de los líderes.

—Como DT: ¿cómo evaluás este arranque a pleno, con tres victorias en tres etapas?

-Mejor imposible, la verdad que. Primero felicitar a los chicos que hacen un trabajo enorme, que están corriendo como equipo realmente, sin egoísmo, y eso se refleja en los resultados, en la ruta.

Todos tiran para el mismo lado, que es correr para la camiseta que llevan puesta. Así que felicitarlos a todos: a Pablito (Bonilla), el ganador, por supuesto; después a Leonel (Rodríguez) por sus dos victorias de etapa; pero también a todos los otros, hasta los que les toca hacer el trabajo pesado. Y agradecerles por la confianza, por el respeto que me tienen y demuestran al hacerme caso y creer en lo que les digo. Uno siempre trata de aportar y se puede equivocar, pero ellos confían.

-Antes que asumieras como DT se decía que el Náutico era un equipo con “muchos caciques”. ¿Cómo lo encontraste vos y cómo es el ida y vuelta con los corredores?

-Cuando yo fui ciclista formé parte de grandes equipos, y en los que se lograron muchas cosas, siempre fuepor la unión. Porque todos tienen que entender que lo que vale es la camiseta. Hoy te puede tocar a vos, mañana al otro, pero siempre al que le toca hay que apoyarlo, y en algún momento te va a tocar a vos. Creo que eso lo entendieron a la perfección, por eso las cosas salen bien.

-Tanto en la segunda como en la tercera etapa se vio que no tiraron del pelotón, sino que se colaron en las fugas para delegar la responsabilidad en la persecución. ¿Esa viene siendo la estrategia?

-Es que hay que aprovechar que tenemos tres hombres que son candidatos, tres hombres que hacen bien la contrarreloj. Entonces tenemos que aprovecharnos de eso para no trabajar innecesariamente, y en ese sentido para no desgastar a corredores que los vamos a necesitar más adelante.

-Ahora sí tienen la malla oro con uno de esos líderes que nombras: Pablo Bonilla. ¿Cambia la estrategia a partir de ahora, el Náutico va a tener que tomar las riendas del pelotón?

-Y bueno, ahora capaz que sí porque es lo que corresponde. Pero bueno, vamos a ver. Hoy hay que festejar el triunfo de Pablito y después mañana hacer otro día. Todavía queda mucha carrera por delante y cortes como el de hoy se pueden y seguramente se van a seguir dando. Hay que correr con inteligencia y, como te dije antes, siempre poniendo al equipo por delante. Eso nos va a acercar al objetivo que tenemos marcado.