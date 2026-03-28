Cómo está la general individual de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026 tras la victoria de Bonilla en la etapa 3

Pablo Bonilla ganó la tercera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay y le dio al Náutico Boca del Cufré su tercera victoria consecutiva. El equipo maragato domina el arranque de la carrera con un tres de tres.

La etapa terminó en la rambla de Mercedes, tras 180 kilómetros desde Paso de los Toros, y se definió desde una fuga. Bonilla, de 21 años y oriundo de Treinta y Tres, fue el más fuerte en la llegada.

El podio lo completaron los argentinos Lucas Gaday (Dolores Cycles), segundo, y Alejandro Quilci (Alas Rojas de Santa Lucía), tercero.

La clave del día estuvo en el corte principal: un grupo de 10 corredores llegó a sacar hasta cinco minutos de ventaja y terminó definiendo la etapa. El pelotón de favoritos nunca logró neutralizar y arribó a 3:19”, perdiendo tiempo clave para la general.

Ese retraso cambió todo. Bonilla pasó a liderar la clasificación general. Gaday quedó segundo a 2” y Quilci tercero a 3”. Leonel Rodríguez, que había ganado las dos primeras etapas, cayó al cuarto lugar a 3:05”, mientras que Roderyck Asconeguy quedó quinto a 3:20”.

En la fuga también se metieron Federico Clara (Punta del Este), Rodrigo do Nascimento del Swift Pro Cycling de Brasil, Agustín Navarro del Sportivo Olimpia y Armando García del TaG Cycling Team de Canadá.

El clima sumó tensión, pero no cambió el resultado. La alerta naranja de Inumet para la zona se sintió en carrera con una tormenta a mitad de etapa, aunque fue pasajera y no obligó a neutralizar.

En conclusión, ganó Bonilla, cambió la malla oro y el Náutico Boca del Cufré sigue mandando. Tres etapas, tres victorias y control total del inicio de la Vuelta.