El pibe de la malla oro: Pablo Bonilla, el joven líder de la Vuelta Ciclista que competirá en Europa este año

Pelotón y caravana se juntaron en el mojón 149 de la Ruta 20 para largar rumbo a Mercedes en 180 kilómetros de competencia. Con el viento cruzado a favor, la escalera se cerró enseguida y los primeros 100 de carrera fueron caóticos: caída de varios líderes, un desparramo brutal y un nubarrón que oscureció el cielo y amenazó con suspender la jornada por posible tormenta eléctrica.

La lluvia se presentó por primera vez en esta edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Densa, incómoda y persistente, bañó al pelotón durante más de 60 kilómetros y puso a prueba piernas y cabezas. Y cuando el cielo se abrió, la carrera era otra.

Una decena de corredores abría la marcha con representación de todos los equipos principales, salvo el Armonía y el Swift de Brasil, quienes debieron liderar una trabajosa persecución. Pero reaccionaron demasiado tarde y perdieron 3:19” con el grupo de siete corredores que definió la tercera etapa.

En la siempre pintoresca rambla de Mercedes, frente al icónico Rosedal, ganó Pablo Bonilla. El joven de 21 años, oriundo de Treinta y Tres, levantó los brazos y confirmó el dominio del Náutico Boca del Cufré, que ganó las tres etapas disputadas. Además, pasó al frente en la general individual y lucirá desde hoy la malla oro.

👉 El resumen de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista.



🚲 Desde la victoria de Pablo Bonilla hasta las adversidades climatológicas durante la carrera.



✍ @santiagovanoli pic.twitter.com/91BpYt2Buc — OVACIÓN (@ovacionuy) March 28, 2026

Segundo y tercero entraron los argentinos Lucas Gaday del Dolores Cycles y Alejandro Quilci del Alas Rojas, quienes también completan el podio provisional de la general, a 2” y 3” del líder.

También llegaron en la fuga el brasileño Rodrigo do Nascimento del Swift Pro Cycling de Brasil, Agustín Navarro del Sportivo Olimpia, Federico Clara del Punta del Este y Armando García del TaG Cycling Team de Canadá. Pero todos ellos no llegaron en el grupo de 32 punteros de la segunda etapa, entonces quedaron relegados en la general individual.

Pese al impacto del resultado, Bonilla bajó la euforia rápido. Ganó, lidera, pero no se sale del libreto del equipo.

“Es una alegría tremenda ganar y encima tener la malla amarilla. Es una diferencia linda, pero la carrera es muy larga. Quedan muchas etapas, muy largas, mañana (por hoy) son 200 kilómetros, la carrera está ‘muy loca’ todavía”, dijo a Ovación tras bajar el podio.

Con los pies sobre la tierra, el líder de la Vuelta siempre vuelve al equipo: “Me da tranquilidad saber que atrás están Agustín (Alonso) y Anderson (Maldonado), cualquiera de ellos puede ganar”.

Semanas atrás, luego de quedar segundo en una etapa de Rutas de América, Bonilla también habló con Ovación y contó sus planes a corto plazo: "En principio después de la Vuelta del Uruguay, si no es al otro día, a los dos días. Me voy al equipo Cortizo de España, para el que ya corrí el año pasado. Mi idea es ya llegar a tope y hacer toda la temporada hasta octubre, más o menos. Después sí un descansito que sino el motorcito lo vuela".