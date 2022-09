Fútbol Sala: con Segui y Silvotti heroicos, Nacional le ganó el clásico a Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El clásico entre Nacional y Peñarol por la vigesimoprimera fecha del clasificatorio a los playoffs Campeonato Uruguayo de fútbol sala fue con victoria 2-1 para los tricolores que dieron vuelta el partido y eso fue posible gracias al gran trabajo defensivo y el enorme esfuerzo físico de dos de sus futbolistas.

¿No van a salir? No, Yhordi Segui jugó prácticamente los 40 minutos del partido y Juan Silvotti no descansó en todo el encuentro. Un esfuerzo físico tremendo de los dos juveniles que fueron piezas claves en el trabajo defensivo de los de Anibal Roba que fueron creciendo anímicamente a medida que Peñarol se mostraba cada vez más molesto porque no podía entrarle a la defensa tricolor. Y cuando lo hizo, Emiliano Sotelo respondió bajo los tres palos.

Primer tiempo:

El partido se jugó en el gimnasio del Instituto Tecnológico Superior. Nacional fue el local, fijó esas instalaciones y logró el cometido, Peñarol se sintió incómodo en gran parte del juego pero conforme avanzaban los minutos el equipo aurinegro rotaba por cuartetas y todo hacía pensar si el tricolor iba a ser capaz de sostener la intensidad. Lo hizo.

A pesar de ello, el aurinegro se fue en ventaja al descanso y, con polémica, que fue la tónica con la que se desarrolló la primera mitad, Peñarol se puso en ventaja. Se sentía el cansancio de Nacional y Peñarol lo estaba aprovechando, "Café" Sotelo era figura en el arco albo y, cuando parecía que se iban sin goles al descanso, llegó Brandon Díaz por el segundo palo para abrir el marcador.

Tan cerca del segundo palo que cuando definió y empujó la pelota a la red, su mano izquierda se apoyó en el poste y eso fue lo que protestó Nacional. Más aún después de que los jugadores vieron la repetición en el monitor de la transmisión de AUFtv y Directv Sports que estaba prácticamente en el banco del Bolso.

Nacional protestó mucho pero no acusó el golpe, Peñarol se había cargado de faltas y, sobre el final, Yhordi Segui pudo igualar de penal largo, tras una falta que le habían cometido, pero Mathías Fernández se hizo gigante en el arco mirasol y le puso el pecho a las balas para mantener la ventaja con la que se fueron a vestuarios.

Brandon Díaz y Vicente Romero, goleadores del clásico. Foto: @auffutbolsala

Segundo tiempo:

Por como inició el complemento daba la sensación de que, si estiraba la ventaja, Peñarol podía seguir de largo como había hecho en el 6-0 de la primera vuelta pero no fue así. Envalentonado por estar en partido, Nacional fue creciendo anímicamente y aguantó desde lo físico el trabajo defensivo que estaba dando sus frutos.

Y este partido se pareció mucho al que se jugó en el Polideportivo de Las Piedras en el mes de julio porque Peñarol también se quedó con un hombre de menos. Díaz vio la segunda amarilla por una infracción sobre Segui y el ala aurinegro, que había recibido la primera amonestación en una jugada que no pareció para tanto, se fue a las duchas.

Cabral apeló a la experiencia y a la marca. Juan Custodio, Nacho Salgués y Richard Catardo se quedaron cancha para aguantar dos minutos con un hombre de menos en los que "Pescado" Fernández se lució en el arco mirasol y cada una de ellas se gritó como un gol por sus compañeros.

Pero el gol tricolor iba a llegar. Vicente Romero peleó una pelota ante Nico Ordoqui, la ganó sobre la línea de fondo y asistió a Sebastián Noy que definió rápido, como la jugada pedía, ante la salida de Fernández. Si algo le faltaba a Nacional para ganar más desde lo anímico era un gol. En el primer tiempo llevó al aurinegro a la sexta colectiva, luego a tener un hombre de menos y finalmente llegó el gol.

A Peñarol le quedaban 10 minutos para ir a buscar la ventaja. El aurinegro, pese a la cómoda ventaja que lleva en el primer lugar de la tabla, fue siempre a buscar la victoria. Pero no pudo entrarle a Nacional, se fue ofuscando y, cuando más arriesgó, más caro lo pagó.

Aún teniendo un arquero suplente con un notable remate y juego con los pies, Cabral no lo tomó en consideración e hizo el arquero jugador en los últimos minutos con Nico Ordoqui.

Richard Catardo casi la pierde en mitad de cancha pero "Mascota" se recuperó notable y ganó en el cuerpo a cuerpo con Noy. Más tarde el tricolor protestó un corte con la mano en mitad de cancha cuando Ordoqui jugaba como arquero, recibió amarilla. Y fue todo un anuncio.

Peñarol fue ambicioso, tiene con qué, arriesgó con el arquero jugador y lo pagó muy caro. Catardo quedó de espaldas a la jugada y cuando iba a descargar con Ordoqui, Vicente Romero leyó el pase, lo anticipó y de primera y mitad de cancha la mandó a guardar a solo dos segundos del final.

Se gana o se aprende. Nacional va a ganar mucho, sobre todo desde lo anímico, tras esta victoria que lo prende en la pelea por la segunda colocación que le haga más cómodo el camino en los playoffs.

Peñarol seguro va a aprender, porque de las derrotas también se aprende y, primero en la tabla, para el carbonero es mejor que haber tenido un día malo a nivel local y no a partir del próximo fin de semana cuando enfrente su gran objetivo de hacen un buen papel en la Copa Libertadores donde enfrentará a Panta Walon de Perú, a Cascavel de Brasil y a Boca Juniors de Argentina.

sub 20 El clásico de los juveniles fue todo de Peñarol

El preliminar del partido de mayores lo hicieron los juveniles y Peñarol demostró en la cancha la misma superioridad que hay en la tabla donde va puntero y cómodo.

Fútbol Sala: Con un notable Juan Vergara, Peñarol se quedó con el clásico sub 20 tras golear a Nacional. Foto: @auffutbolsala

Los dirigidos por Ignacio Buggiano salieron intensos, presionando alto y las ventajas no tardaron en llegar. Dio la sensación de que Nacional no se iba a poner nunca en partido y así fue. El 3-0 con el que se fueron al primer tiempo parecía lapidario.

Fue la tarde soñada de Juan Vergara que, desde que entró, hizo lo que quiso y marcó dos de los cinco tantos para el 5-0 final. El resto de los tantos del aurinegro fueron convertidos por Franco Duque, Mateo Silva y Nicolás Petito.