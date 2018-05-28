El remo ganó dos bronces más para Uruguay

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Álvaro Silva, Mauricio López, Leandro Rodas y Bruno Cetraro ganaron la quinta medalla celeste, mientras que Macarena Bonilla y Sabrina Díaz sumaron la sexta.

Este lunes llegaron dos medallas más para Uruguay luego de las cuatro conquistadas el domingo. Todas ellas siguen siendo de bronce, cinco de las cuales llegaron por el remo.

Álvaro Silva, Mauricio López, Leandro Rodas y Bruno Cetraro se subieron al podio en la categoría cuatro remos largos peso ligero (LM4-) masculina, quedando detrás de Argentina (plata) y Chile (oro).

Además, Macarena Bonilla y Sabrina Díaz sumaron la sexta medalla de bronce celeste en la categoría dos remos largos sin timonel (W2-) femenina, superadas solo por Argentina (plata) y Chile (oro).