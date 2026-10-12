Educar conduciendo

Un coche no es solo un medio de transporte: es una herramienta que, mal utilizada, puede tener consecuencias fatales. Por eso, la educación vial comienza mucho antes de que tus hijos obtengan su licencia.

Aunque al principio puedan conducir con cautela para impresionarte o aprobar un examen, los hábitos aprendidos terminarán saliendo a la superficie cuando estén solos o con amigos. Es ahí donde tu ejemplo cobra mayor relevancia.

Cada decisión que tomas al volante contribuye a formar su criterio. Si normalizas conductas inseguras, ellos también lo harán. Si, en cambio, conduces con responsabilidad, estarás sembrando hábitos que pueden salvar vidas.

Una buena práctica es hacerse una pregunta sencilla pero poderosa: ¿me sentiría tranquilo si mi hijo condujera exactamente como lo hago ahora?

Adoptar buenos hábitos no solo beneficia a tus hijos, también mejora tu propia seguridad. Conducir bien no es solo una habilidad, sino una responsabilidad que se transmite generación tras generación. El mejor legado que puedes dejarles no es un auto, sino el criterio para conducirlo con respeto y conciencia de que cada decisión puede marcar la diferencia.