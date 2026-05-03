Davrieux volvió al deporte tras perder visión, rompió la marca nacional y fue primero en la Maratón de Londres

"En el kilómetro ocho me tocaron las piernas y me caí, me saltó un mundo de gente, me pasaban por los costados, yo rodando por la calle...", recuerda Daniel, psicólogo y paratleta, sobre el inicio de la Maratón de Londres. Dos minutos después su guía padeció un malestar digestivo entre los kilómetros 10 y 30, cuando aún faltaban 12 para el final. La carrera no fue fácil, pero eso no fue impedimento. Daniel Davrieux y su guía Mariano Battaglia habían viajado en busca de su récord. Y lo consiguieron.

Ese día festejó el Daniel de 39, pero también el pequeño al que gustaba mucho jugar el fútbol y correr hasta que le diagnosticaron retinosis pigmentaria, una enfermedad progresiva de pérdida visual. A los 15 se vio obligado a dejar las canchas y dos años más tarde la bicicleta fue a parar al garaje. Recién a sus 35 o 36, comenzó con una carrera 10K y su vida cambió por completo.

En Londres, el dúo logró una actuación histórica en territorio inglés al imponerse en la categoría no videntes T11 con un tiempo de 2:54:33 en los 42 kilómetros, superando por dos minutos su registro propia marca nacional conseguida en la Maratón de Chicago (2:56:45) y formando parte de un grupo que los hizo "sentirse como profesionales".

“Estamos muy emocionados, felices con el resultado y con el proceso. Nos encontramos con una carrera masiva, con mucha gente y con desafíos que tuvimos que superar, más allá de lo que implica de por sí correr una maratón, como cuando me caí y con el malestar del Chino. Lo disfrutamos mucho y salimos muy fortalecidos como equipo y con muchas ganas de seguir adelante”, dijo Davrieux a Ovación tras el logro.

Y narró la experiencia: “Fuimos dentro del equipo de New Balance, formamos parte de todo el grupo de élite por primera vez como paratletas. Estuvimos hospedados y formamos parte de toda la previa y la ida a la carrera con el grupo de élite de los atletas convencionales", destacó le uruguayo, y continuó: "Parte de lo interesante, más allá de la carrera, fue vivir toda esa experiencia, estar con los keniatas, con los récords mundiales que se hicieron en esta maratón. Convivir y ya sentirnos como atletas profesionales”.

Daniel explicó que este no fue un evento que tenga podio con medalla oro plata o bronce, sino que se obtiene el primer puesto de la categoría, para luego destacar el impacto a futuro del logro: “Esto nos posiciona cada vez más cerca de la expectativa de clasificar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, que sería la primera vez que un paratleta uruguayo clasifica en maratón. Es nuestro proyecto y lo que buscamos”.

El próximo objetivo para Davrieux y Battaglia será la preparación para los Parapanamericanos, donde competirán en pista en 1.500 y 5.000 metros en el Valledupar (Colombia).

"Son eventos de pista distintos a estos de la maratón. que exigen unos cambios un poquito en la preparación. Pero bueno, ahí vamos a representar a Uruguay en esos Juegos para Sudamericanos", concluyó Daniel, quien también está al mando de la Fundación Di Mauro Davrieux, una organización sin fines de lucro que busca mejorar la salud mental.