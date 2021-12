Esta es la agenda deportiva navideña: qué ver, dónde y en qué canal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las tradicionales fiestas de fin de año implican que algunas ligas detengan su actividad, como la Serie A, que se reanudará el 6 de enero. Sin embargo, hay otras que continúan su curso sin importar de qué deporte se trate. Esta es la agenda deportiva navideña para el sábado 25 y domingo 26 de diciembre con la NBA y la Premier League como protagonistas.

Sábado 25 de diciembre

Este sábado todas las luces se las llevará la principal competición de básquetbol del mundo, que contará con tres encuentros: a partir de las 16:30 se medirán Milwaukee y Boston Celtics, mientras que en la continuidad jugarán Phoenix Suns vs Golden State Warriors (19:00). Por su parte, Lakers enfrentarán a Brooklyn Nets desde las 22:00. Todos los encuentros podrán verse por ESPN y la plataforma Star+.

Para agendar Domingo 26 de diciembre

El domingo el protagonismo se lo lleva la Premier League en el denominado Boxing Day donde se disputarán siete encuentros tras la fiesta navideña. Con los partidos de Liverpool vs. Leeds, Wolverhampton vs. Watford y Burnley vs. Everton suspendidos por brotes de COVID-19, estos serán los cruces a disputarse con transmisión de ESPN y Star+.

​

- Manchester City vs. Leicester City (12:00 horas).

- Norwich vs. Arsenal (12:00 horas).

- Tottenham vs. Crystal Palace (12:00 horas).

- West Ham vs. Southampton (12:00 horas).

- Aston Villa vs. Chelsea (14:30 horas).

- Brighton vs. Brentford (17:00 horas).

En la continuidad, habrán más juegos de NBA a partir de las 17:30 con el duelo entre Miami Heat y Orlando Magic. Luego se medirán los Cleveland Cavaliers ante Toronto Raptors (20:00 horas) y tras ellos habrá tres partidos más: Oklahoma Thunder vs Pelicans (21:00 horas), Chicago Bulls vs Indiana Pacers (22:00) y LA Clippers vs Denver Nuggets (23:00).