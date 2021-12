Guardiola y un pedido desesperado por la salud de los futbolistas: "Necesitamos una huelga"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los técnicos Pep Guardiola, del Manchester City, y Rafa Benítez, del Everton reclamaron que la atención de la Premier League se centre sobre la salud de los jugadores ante la aparición de la variante Ómicron del COVID-19, que obligó a la suspensión más de una docena de encuentros de la Liga Inglesa de fútbol. "Tenemos seis lesionados y cinco jugadores con coronavirus, creo que no es justo", se quejó Rafa Benítez, entrenador del Everton en una conferencia de prensa previa al partido con el Burnley este domingo.

Fue el propio técnico madrileño quien reveló que el Everton había presentado una solicitud para posponer el encuentro, pero la Premier League la ha rechazado. Mientras que Guardiola dijo que "la tradición del Boxing Day es enormemente importante. Es una característica de esta liga. No cambiará. El Boxing Day es tan agradable para que las familias vayan todas juntas al estadio", empezó argumentando el técnico del City, líder con tres puntos de ventaja sobre el Liverpool, antes de recibir el domingo al Leicester.

"El problema son los partidos, el calendario, los 365 días del año, los equipos inmersos en grandes competiciones y muchos partidos... Los jugadores tienen dos o tres semanas de vacaciones en el verano, luego la temporada empieza de nuevo, es demasiado", agregó Guardiola. "Hoy los entrenadores hablaron con la Premier League, pero las cadenas de TV y decidieron qué es lo mejor para todos", dijo Pep en referencia a la reunión celebrada este mismo jueves, para luego agregar de manera contundente:



"Solo las palabras no resolverán nada. La UEFA, la FIFA, la Premier League, las televisiones, el negocio es más importante que el bienestar". "El bienestar de los jugadores debería ser lo más importante... Este es el único país que no acepta cinco sustituciones, solo tres. ¿Por qué? Queremos proteger a los jugadores, así que pon cinco sustituciones. Es mucho mejor por la cantidad de partidos, pero la Premier League y los clubes decidieron que no”, lamentó Pep.



Y Guardiola lanzó una dura advertencia: "Quizás necesitamos una huelga para que la gente preste atención, aunque queremos jugar, hacer feliz a la gente en diciembre y jugar. Nos encanta hacer eso". Por su parte, Jordan Henderson, capitán del Liverpool, aseguró que le preocupa "el bienestar de los jugadores y no creo que nadie se lo toma lo suficientemente en serio, especialmente en este período, cuando el COVID-19 está aquí".



Por último, Benítez aclaró que "mi principal objetivo ahora es tener 11 jugadores que puedan competir en las posiciones correctas contra el Burnley". "No es fácil. Estoy realmente sorprendido de que juguemos este partido. Solo tenemos nueve jugadores de campo disponibles más tres porteros. Tenemos que traer cinco jugadores jóvenes que parecen tener, pese a ser menores incluso de 21 años, suficiente experiencia para jugar en la Premier League", indicó.