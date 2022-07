"Te la devuelvo": el gran gesto del Puma Gigliotti con Luis Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emmanuel Gigliotti viene rindiendo en Nacional de buena manera, no solo dentro de la cancha si no que además es importante dentro del plantel donde es muy querido. Pero llegó Luis Suárez y no solo los hinchas lo esperaban, también la camiseta número 9.

Era el Puma que venía usando ese dorsal pero el argentino tuvo el gesto de ceder el número para que lo use Suárez. "Te la devuelvo", le dijo Gigliotti a Suárez al que le entregó la camiseta y, sobre el escenario montado en el césped del Gran Parque Central tomó el micrófono para dedicarle al Pistolero y a los hincha de Nacional una sentidas palabras.

"Para mi y para mis compañeros es una emoción muy grande tener de compañero a Luis, quería agradecer a la gente de la misma manera que lo hizo él. Yo que soy de afuera, haber visto cómo se movió el hincha de Nacional para que él hoy cumpla su sueño, el de su familia y la de todos nosotros de tener un jugador clase A como él, enseñándonos tanto y queriendo ganar. Bienvenido y es suya de nuevo".