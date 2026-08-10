Insólito festejo de gol en Brasil: cayó al túnel de los vestuarios, se lo anularon y salió lesionado

El brasileño del Coritiba Jacy Maranhão protagonizó este sábado una llamativa secuencia durante el triunfo por 2-1 ante Chapecoense por el Brasileirao. El defensor central y capitán del equipo convirtió un gol, salió corriendo para festejarlo, saltó la valla publicitaria y cayó de lleno en el túnel que conduce a los vestuarios. Después, el tanto fue anulado por posición adelantada y el golpe terminó obligándolo a dejar la cancha.

La jugada ocurrió a los 45 minutos del primer tiempo, cuando Coritiba ya estaba en ventaja. Tiago Cóser había abierto el marcador con un cabezazo y el gol de Jacy representaba el 2-0 parcial para el conjunto de Paraná. Sin embargo, después de un chequeo del VAR semiautomático, se determinó que había offside y el árbitro anuló el gol.

Jacy Maranhão SALTÓ EL CARTEL para festejar el gol y SE CAYÓ ADENTRO DEL TÚNEL.



Resulta que el gol TERMINÓ SIENDO ANULADO y el jugador tuvo que SALIR LESIONADO.



INSÓLITO. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/agHySl3kYZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 9, 2026

Antes de conocer esa decisión, el futbolista que llevaba la camiseta 55 comenzó un festejo con una aparente dedicatoria familiar. Jacy se colocó una pelota debajo de la camiseta, un gesto que habitualmente se utiliza para anunciar la espera de un hijo o dedicarle el tanto a una mujer embarazada, y señaló hacia un sector de la tribuna para individualizar a algún familiar.

Acto seguido, todavía con la pelota debajo de la camiseta, salió corriendo hacia uno de los costados de la cancha. En el video se observa que uno de sus compañeros intenta agarrarlo en medio de la celebración, pero ninguno de los dos advierte lo que había detrás de los carteles publicitarios. Jacy salta la valla y cae al pozo de acceso al túnel de los vestuarios.

La entrada al túnel tiene una tapa que permanece cerrada mientras se disputa el partido y se abre al final de cada tiempo. Como la jugada ocurrió cuando faltaba muy poco para el descanso, el acceso ya se encontraba descubierto. El capitán de Coritiba no llegó a advertirlo antes de saltar y desapareció por completo de la imagen al caer en el hueco.

A pesar del susto y del golpe, el defensor pudo regresar a la cancha y disputó con normalidad los últimos instantes de la primera parte. También salió a jugar el complemento, aunque apenas consiguió mantenerse dos minutos dentro del campo: las molestias provocadas por la caída le impidieron continuar y tuvo que ser reemplazado por Rodrigo Moledo.

Después del encuentro, Jacy llevó tranquilidad al ser consultado por la prensa sobre su estado. “Mirá, estoy bien”, respondió entre risas. Luego explicó que se había dejado llevar por la alegría de haber convertido: “Los defensores no solemos marcar muchos goles, pero cuando lo hacemos... bueno, terminé dejándome llevar un poco por la emoción”.

Em entrevista a Record, Jacy falou sobre a sensação de cair no túnel de acesso ao vestiário do Couto Pereira!



"Sabe quando você sonha que tá caindo de um prédio? Foi daquele jeito."



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La Nación / GDA.