El golazo de tres cuartos de cancha de Peñarol en una aplastante goleada en Fútbol Sala

El momento de Peñarol en el Campeonato Uruguayo de Fútbol Sala es inmejorable. El equipo aurinegro lleva, tras la victoria ante Los Abstemios, 58 partidos sin conocer la derrota y uno de sus puntos más altos es Nicolás Ordoqui que en la pasada fecha alcanzó los 500 goles en la primera del mirasol y ahora se despachó con uno para el recuerdo.

El capitán aurinegro está jugando su temporada número 14 al hilo con el club en el que siempre decidió quedarse y, en entrevista con Ovación, declaró: "Ofertas hubo, pero la verdad que estar haciendo esta carrera en Peñarol me llena de orgullo y es algo de lo que no me arrepiento".

Y seguro que uno de los goles que le convirtió a Los Abstemios también entrará en su historial de los mejores que le tocó hacer con la camiseta de Peñarol.

Se terminaba el primer tiempo en el gimnasio Sergio Matto de Canelones cuando el equipo de Mercedes tenía la pelota y un pase fue interceptado por Ordoqui. El capitán pudo habilitar a un compañero pero vio adelantado al arquero y, desde 30 metros, le pegó de tres dedos por arriba del golero que nada pudo hacer porque la pelota entró cerca del ángulo. El video del gol lo compartió en Twitter el periodista Nicolás De León.