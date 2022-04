Básquetbol femenino: el árbitro le pidió matrimonio a una jugadora durante el partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Violeta Lazarevićn seguro se le fue el enojo con su pareja, el árbitro Stefan Vuković, cuando vio que él iba a ser uno de los jueces del partido que ella iba a disputar. Se enfrentaban el ZKK Buducnost Bemax, donde juga violeta, con el ZKK Podgorica por la liga de Montenegro.

La alegría para Violeta fue completa, su equipo ganó y descubrió la sorpresa que tenía Stefan y era la razón por la cual era uno de los árbitros de su partido. Le iba a proponer matrimonio en medio del partido. Nadie lo esperaba pero hasta los dos equipos terminaron festejando junto a la feliz pareja al final.

"Ni siquiera puedo describir cómo me siento. Todo fue repentino, completamente inesperado... En cualquier caso, no necesito enfatizar lo feliz que estoy", declaró Lazarevićn luego de dar el sí y confesó que "realmente no tenía idea. Stefan incluso ocultó que dirigía el partido, no me dijo nada. Estaba enfadada con él por eso".