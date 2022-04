¡Qué momento!: Independiente se iba del estadio y se olvidaba de Seba Sosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Parecía que Independiente se llevaba el triunfo ante Tigre en la Copa de la Liga Argentina y que quedaba en la puerta a los cuatro clasificados de su serie pero, en el sexto minuto de descuento, un penal cobrado tras la revisión del VAR le dio al Matador la posibilidad de empatar. Mateo Retegui venció a Sebastián Sosa desde los doce pasos y en el Rojo casi se olvidan del arquero al final del encuentro.

El Rojo de Avellaneda no vive el mejor momento institucional. Los hinchas en el estadio cantaron contra el presidente Hugo Moyano y su comisión directiva y acusan que debieron celebrarse las elecciones el pasado mes de diciembre. Clima caliente en Independiente al que no parecen salirle bien las cosas, ni siquiera en lo deportivo porque el equipo de Eduardo Domínguez, con muchos pibes del club, no termina de contagiar al hincha.

Y para colmo de males, fueron protagonistas de un blooper al final del partido, casi se olvidan en el estadio del arquero uruguayo Seba Sosa. El exPeñarol le estaba dando una nota al programa Paso a Paso cuando se percató de que se marchaban sin él: "Pará que se me va el micro, ¡perdón!", interrumpió la nota el arquero, que tuvo que pararse frente al autobús para que no lo dejaran a pie.