“Se llama fútbol parásito": una crítica feroz a Simeone y los memes en redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El primer duelo por la llave de cuartos de final entre Manchester City y Atlético de Madrid, dejó bastante tela que cortar. Sobre todo, por el planteamiento del entrenador colchonero Diego Simeone, que recibió una dura crítica de un colega y las redes sociales se hicieron eco de su estilo de juego.

MIRA TAMBIÉN Manchester City pegó primero en cuartos de final ante un Atlético de Madrid sin Suárez ni Giménez

“Yo mismo he jugado así, siempre y cuando consigas un resultado; no me estoy burlando de Simeone”, aclaró Dean Saunders, exfutbolista de Liverpool y Aston Villa, entre otros.

"Si quieres estropear un partido de fútbol, juega como el Atlético de Madrid. En realidad, intentan estropear el partido. Se sientan y esperan. Se llama fútbol parásito: viven de tus errores”, dijo el también entrenador, que dirigió al Wolverhampton en 2013 y desde su paso por el Chesterfield, en 2015, no ha vuelto a un banco de suplentes.

Guardiola y Simeone en el duelo entre el City y el Atleti por Champions League. Foto: AFP

Asimismo, en la previa del partido, Simeone fue elogiado por Pep Guardiola. “Creo que después de ver al Atlético de Madrid hay una una mala concepción de la forma en la que juega. Es más ofensivo de lo que la gente piensa", dijo el entrenador del Manchester City y amplió: “No le gusta tomar riesgos en el armado pero después de eso tiene calidad y juega realmente bien en el tercio final".

MEMES Las redes no se apiadaron del estilo del "Cholo"

En respuestas a la placa con la alineación del equipo en la cuenta oficial del Atlético de Madrid, seguidores del fútbol y los propios hinchas colchoneros se divirtieron en los instantes previos al partido.