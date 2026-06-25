Wyndham Clark conquistó Shinnecock Hills tras un final emocionante y sumó su segundo US Open

El US Open 2026 volvió a ofrecer una muestra de por qué es considerado el torneo más exigente del golf mundial. En un escenario histórico como Shinnecock Hills, Wyndham Clark resistió la presión de sus perseguidores y se quedó con el título tras una definición cargada de emoción.

El estadounidense llegó a la ronda final con una ventaja de seis golpes, pero lejos estuvo de tener una jornada tranquila. Sam Burns protagonizó una espectacular remontada con una tarjeta de 67 golpes y llegó a colocarse a apenas un impacto del líder cuando el campeonato entraba en tramo decisivo.

Sin embargo, Clark mostró la fortaleza mental que distingue a los campeones. En el momento de mayor tensión encontró un birdie fundamental en el hoyo 16, recuperando margen sobre Burns y encaminando una victoria que terminó asegurando con una ronda final de 73 golpes. Su acumulado de cuatro bajo par le permitió superar por un golpe a su compatriota y levantar por segunda vez en su carrera el trofeo del US Open.

El surcoreano Tom Kim completó una gran semana para finalizar tercero, mientras que Scottie Scheffler, número uno del mundo y uno de los principales favoritos, compartió la cuarta posición tras una actuación sólida pero insuficiente para luchar por el título.

La edición 2026 también dejó varias sorpresas. Rory McIlroy nunca encontró regularidad en un campo que castigó cada error, mientras que figuras como Jon Rahm, Bryson DeChambeau y el campeón defensor J.J. Spaun no lograron superar el corte clasificatorio.

Como ocurrió en sus anteriores presentaciones, Shinnecock Hills fue protagonista. El histórico campo de Long Island presentó greens veloces, roughs exigentes y condiciones que obligaron a los jugadores a desplegar toda su capacidad estratégica y mental. Aunque los scores fueron algo más bajos que en la recordada edición de 2018, el recorrido volvió a demostrar por qué es uno de los grandes campos del golf mundial. Para Clark, la victoria representa una nueva confirmación de su lugar entre la élite. Tras haber conquistado su primer US Open en 2023, el estadounidense volvió a imponerse en uno de los escenarios más desafiantes del deporte y sumó el segundo major de su carrera, consolidándose como una de las figuras del golf actual.

