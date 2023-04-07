Un árbol cayó sobre el público en el Masters de Augusta y obligó a suspender la jornada

En base a EFE

La segunda jornada del Masters de Augusta no pudo desarrollarse con normalidad por las condiciones climáticas y se vivió un tenso momento que involucró al público: un árbol cayó sobre la zona en la que se encontraban y obligó a suspender el juego.

La caída se produjo sobre los hoyos 15 y 16. La cuenta oficial del Masters aún no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si a nivel oficial hubo heridos.

De todas formas, varios medios de Estados Unidos indican que no ha habido lesionados luego del incidente.

Sobrecogidos con esta imagen. Un árbol ha caído sobre el público en el tee del 17 en el Masters de Augusta.



Se ha suspendido el juego. pic.twitter.com/yXIkWn23cj — Golf en Movistar Plus+ (@MovistarGolf) April 7, 2023

La competición se detuvo cuando Brooks Koepka estaba al frente con un acumulado de doce bajo par, tras el -5 de su segunda vuelta.

Koepka fue el único de los tres líderes del jueves que pudo completar su ronda, mientras que el español Jon Rahm y el noruego Viktor Hovland tuvieron que pararse antes de la mitad del recorrido.

La bocina que anunciaba la interrupción sonó cuando Rahm encaraba el séptimo hoyo, tras firmar el par en los seis anteriores, sin errores. El de Barrika encaraba la segunda jornada como colíder tras el brillante -7 del jueves, en el que se repuso de un doble 'bogey' inicial.

Hovland dejó su ronda en el séptimo hoyo, cuando iba uno sobre par.

Se esperaba mal tiempo este viernes y, tras una mañana con buenas condiciones, viento y unas nubes oscuras se asomaron al campo del Augusta National, lo que obligó a aplazar la competición. Luego, cuando se consiguió retomar la actividad, ocurrió la caída del árbol.

Uno de los mejores del día fue el amateur Sam Bennett, quien ocupa actualmente la segunda plaza con un acumulado de ocho bajo par.