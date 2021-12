Tiger Woods volvió a jugar después de casi un año... y estuvo a punto de ganar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peleando por el triunfo hasta el final, Tiger Woods y su hijo Charlie concluyeron el domingo en la segunda posición en el PNC Championship, el primer torneo que disputaba el exnúmero uno del golf desde su grave accidente de tránsito en febrero pasado.



Tiger, de 45 años, y Charlie, de 12, se quedaron a dos golpes de la pareja ganadora, el golfista John Daly y su hijo John II, en el certamen jugado en el Ritz-Carlton Golf Club de Orlando (Florida).

El californiano, que sigue en rehabilitación de las lesiones sufridas en el accidente vehicular, y su hijo llegaron a ser líderes en varios momentos de la segunda y última ronda del domingo y disputaron el título hasta el final gracias a una espectacular racha de 11 birdies consecutivos.



El 'Team Woods' firmó una tarjeta de 57 golpes, con un águila y 13 birdies, para un acumulado en el torneo de 119 golpes (25 bajo par), dos por detrás de John Daly, de 55 años, y su hijo, de 18.

Con su acumulado de 27 bajo par, los Daly lograron la mejor actuación en la historia del PNC Championship, un torneo no oficial del circuito de la PGA en el que una veintena de ganadores de torneos de Grand Slam compiten en pareja con un familiar, por lo común un hijo.



“Fue una delicia todo el día”, reconoció Tiger tras terminar su recorrido. “Charlie golpeó algunos putts de forma increíble. Se puso interesante y llegamos a empatar hacia el final, lo que fue divertido”.



“Una victoria hubiera tenido un significado especial en mi corazón, sin duda, pero todavía lo tiene”, afirmó. “Poder tener esta oportunidad este año, cuando hace un par de semanas no sabíamos realmente si podríamos... Hemos tenido simplemente nuestro mejor momento”.



Luciendo la tradicional remera roja de las jornadas decisivas, Tiger estuvo más preciso en el campo que en la ronda inicial del sábado, cuando la pareja finalizó quinta.



Culminado su regreso, el ex número uno reconoció sentirse fatigado por el esfuerzo y lejos de poder de nuevo con los mejores golfistas del mundo.

“No estoy a ese nivel. Como ya dije no voy a jugar en un calendario completo nunca más”, reiteró. “Va a tomar mucho trabajo llegar a un nivel en el que sienta que puedo competir con estos tipos. Voy a tener que elegir qué torneos juego e incluso entonces mi cuerpo podría no cooperar”, señaló el ganador de 82 títulos de la PGA, 15 de ellos de Grand Slam.



El principal deseo de Woods era volver a disfrutar del golf junto a Charlie, con quien ya disputó este torneo un año atrás, en su última competencia antes del grave accidente que le causó múltiples fracturas en la pierna derecha.



“Simplemente estoy feliz de poder hacer esto. Aún tengo la pierna, lo que llegó a estar en cuestión, y está funcionando. Pero sí estoy muy cansado”, reconoció Tiger, quien empleó un carrito de golf para desplazarse por este campo de 6,5 kilómetros de extensión.

El 'Team Woods' tuvo un fabuloso arranque de ronda con birdies en los primeros dos hoyos y un águila en el tercero, con un espectacular golpe de salida de Tiger y un putt de Charlie.



El exnúmero uno mundial y su hijo, que iniciaron la ronda en quinto lugar, se colocaban en ese momento líderes en solitario en medio del entusiasmo general. Tras perder el liderazgo con tres hoyos en par, el espíritu ultracompetitivo de Woods resurgió para impulsar a la pareja con 11 birdies seguidos entre los hoyos 7 y 17, con los que volvían a situarse en la cabeza igualados con los Daly.

Charlie asombró de nuevo al numeroso público que les seguía con un espectacular golpe de salida de 155 metros en el hoyo 17, que sellaba el undécimo birdie seguido.



Ante la resistencia de los Daly, Tiger buscó un águila final pero su tiro pasó rozando el hoyo. El californiano falló también el putt para birdie cediendo en bandeja el trofeo a sus rivales.

Woods, de 45 años y ganador de 15 títulos en torneos grandes, se fracturó los huesos de la pierna, el tobillo y el pie derechos al accidentarse con su vehículo el pasado 23 de febrero en Los Ángeles. El vehículo chocó con un terraplén y volcó ladera abajo. Hoy todo eso parece haber quedado atrás.