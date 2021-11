Tiger Woods ya practica y prepara su regreso 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tal como lo anunciamos la semana pasada, Tiger Woods está preparando su vuelta a la competencia. Este domingo revolucionó las redes sociales tras publicar un video suyo tirando pelotas.



En las imágenes se puede apreciar que está utilizando una faja en su pierna más afectada en el accidente que tuvo a principios de año. Pese a ello se lo ve en buena forma y su magistral swing parece estar intacto.

El hecho de verlo tirar pelotas y que lo haya publicado en sus redes, teniendo en cuenta que no es de compartir muchas cosas de su intimidad, confirma que intentará otro comeback luego del que tuvo tras sus operaciones en la rodilla y espalda.



Esta vuelta solamente se podría comparar con la que protagonizó el estadounidense Ben Hogan en 1949. Por aquel entonces de 36 años, era el mejor golfista del mundo y sufrió un tremendo accidente chocando con su auto contra un ómnibus un día de niebla, cuando volvía de jugar un torneo en Arizona.



El parte médico fue: clavícula fracturada, doble fractura de pelvis, un tobillo roto, una costilla astillada y un fuerte traumatismo en el ojo izquierdo. Tras dos semanas en el hospital sin poder moverse de la cama le diagnosticaron un trombo en el pulmón, por lo cual también tuvieron que operar, alargando su internación a un mes más. Nadie pensaba que iba a poder volver a competir, sin embargo Hogan no se dio por vencido y logró lo “imposible”.

Once meses después, en enero de 1950, tras un largo trabajo de recuperación y animado por miles de cartas de sus fanáticos, Hogan volvió a jugar un torneo. No solamente lo hizo de gran manera sino que estuvo a punto de ganarlo, llegando hasta el desempate. Meses después se adjudicaría ni más ni menos que el US Open y la continuación 13 torneos más, acallando la boca de quienes aseguraban que nunca más iba a poder volver a competir.

¿Podrían imaginarse lo que generaría un vuelta similar por parte de Tiger Woods? Lo cierto es que Tiger hará el intento y si lo intenta es porque sabe que lo puede lograr. Ahora será cuestión de aguardar cuándo concretaría su vuelta a la competencia.

Comparándolo con el caso de Hogan, parecería inviable que Woods regrese ya este mes de diciembre. Lo lógico sería que vuelva a la competencia en 2022. Será cuestión de esperar, pero conociéndolo al Tigre casi podríamos asegurar que su último rugido no se ha escuchado aún. Si hay algo por lo que se lo puede reconocer a Woods es que jamás se da por vencido.