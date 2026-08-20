LIV Golf ante una nueva amenaza: podría perder al español Jon Rahm, una de sus máximas estrellas

El futuro de Jon Rahm volvió a generar incertidumbre en el mundo del golf. El español, una de las principales figuras de LIV Golf desde su llegada en 2023, podría abandonar la liga al finalizar la temporada y regresar al PGA Tour en 2027.

Rahm fue una de las grandes apuestas de LIV y su salida representaría mucho más que perder a una de sus estrellas. El campeón del Masters 2023 es uno de los jugadores más importantes del circuito y además lidera a Legion XIII, equipo con el que consiguió importantes éxitos.

El posible regreso al PGA Tour aparece en un momento especialmente delicado para LIV. La liga atraviesa una transición hacia una nueva etapa, con cambios en su estructura financiera y la búsqueda de nuevos inversores luego de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita redujera su participación.

Para LIV, perder a Rahm significaría también un golpe de imagen. La llegada del español había sido presentada como una demostración de que la liga podía atraer a los mejores jugadores del mundo. Su eventual regreso al PGA Tour podría generar dudas entre otras figuras sobre el futuro del proyecto.

Rahm, además, ya dio pasos para facilitar su regreso al golf tradicional. En mayo alcanzó un acuerdo con el DP World Tour, pagó multas pendientes y recuperó su membresía, lo que le permite mantener abierta la puerta para disputar la Ryder Cup de 2027.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial de su salida, el escenario plantea un desafío enorme para Scott O’Neil y la dirigencia de LIV: demostrar que la liga puede seguir creciendo incluso si una de sus principales figuras decide marcharse. Si Rahm se va, LIV perderá una estrella. Pero, sobre todo, deberá demostrar que puede sobrevivir sin depender de ellas.