Golf: Scottie Scheffler arrasó en Memphis y alcanzó el 21° título de su carrera en el PGA Tour 

Scottie Scheffler recuperó su mejor versión justo cuando comenzaban los playoffs de la FedExCup. El número uno del mundo del golf se consagró campeón del St. Jude Championship en TPC Southwind, Memphis, con una contundente victoria por ocho golpes y volvió a levantar un trofeo en el PGA Tour después de casi siete meses.

El estadounidense cerró el torneo con una tarjeta de 66 golpes (-4) para terminar con un acumulado de 17 bajo par (263). La diferencia final fue la mayor en la historia del torneo disputado en TPC Southwind y reflejó la enorme superioridad de Scheffler durante los cuatro días de competencia aventajando al resto del field por 8 golpes.

Scheffler había comenzado la última ronda con dos golpes de ventaja y, aunque tuvo un momento complicado en el tercer hoyo —un golpe desde el bunker terminó golpeando un aspersor y derivó en un bogey—, respondió inmediatamente con birdies en el quinto y sexto hoyo. A partir de allí, volvió a tomar el control y amplió progresivamente la diferencia hasta cerrar una jornada prácticamente perfecta.

El triunfo significó el 21° título de su carrera en el PGA Tour y el segundo de la temporada, después de su victoria en The American Express en enero. Además, Scheffler se convirtió en el tercer jugador más joven en alcanzar las 21 victorias, detrás de Tiger Woods y Jack Nicklaus.

La victoria también le permite al número uno comenzar los playoffs de la FedExCup de la mejor manera y reforzar su posición al frente de la clasificación. Ahora, el circuito se traslada a St. Louis para el BMW Championship, segunda parada de los playoffs, donde Scheffler buscará mantener el impulso y acercarse al gran objetivo de la temporada: quedarse nuevamente con la FedExCup.

Después de meses de regularidad sin demasiadas celebraciones, Scheffler volvió a demostrar por qué sigue siendo el hombre a vencer en el golf mundial. En Memphis no dejó lugar para dudas: fue dominante de principio a fin y arrancó los playoffs con una victoria que lleva su sello.