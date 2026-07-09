Golf: Jon Rahm dejó abierta la puerta a invertir en LIV y vuelve al DP World Tour en Escocia

Jon Rahm volvió a quedar en el centro de la escena en la previa del Genesis Scottish Open, torneo co-sancionado por el DP World Tour y el PGA Tour, al referirse al futuro de LIV Golf y a su propio vínculo con el circuito saudí. El español, una de las principales figuras de la liga, aseguró que por ahora no le pidieron invertir dinero en el proyecto, aunque evitó cerrar la puerta por completo: “Nunca digas nunca”, señaló en conferencia de prensa.

Rahm será una de las grandes atracciones del Scottish Open, certamen que marcará su regreso a un evento del DP World Tour en plena temporada y que además servirá como preparación para The Open Championship de la próxima semana. El español, dos veces ganador de majors, valoró especialmente la posibilidad de competir nuevamente en links y de sumar rodaje en un escenario de primer nivel.

Su presencia en Escocia también se da en medio del acuerdo que alcanzó con el DP World Tour para mantener su elegibilidad de cara a la Ryder Cup, en una temporada en la que combina sus compromisos en LIV con apariciones puntuales en el calendario europeo.

