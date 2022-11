Con qué versión de Portugal se reencontrará Uruguay y qué esperar de Cristiano Ronaldo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Portugal no es la misma selección de 2018. Cristiano Ronaldo tampoco es el mismo futbolista que se enfrentó a Uruguay en aquel año. Hay nuevas caras, otras figuras y unas cuantas interrogantes a responder sobre el rival de hoy de Uruguay que solo las podrá resolver esta Copa del Mundo.

Es, probablemente, el último Mundial de Ronaldo (37 años), el máximo goleador histórico de su selección, y el sexto consecutivo al que clasifican los portugueses después de tres ediciones seguidas de ausencia (1990-1998).

El de la actualidad es un equipo compacto, que ya no sufre la Ronaldodependencia de otras épocas, aunque todavía resguarda en su lista final a siete campeones de su primera Eurocopa -la de 2016-. Representantes de ese hito histórico ocupan hoy un lugar en la nómina final en lugar de jóvenes que pecaron de inexperientes y perdieron la pulseada. La selección se renovó, sí, pero el público exige más que antes y el entrenador Fernando Santos viene siendo cuestionado.



Le urge obtener un resultado auspicioso en la Copa del Mundo porque, al igual que sucedía con Óscar Washington Tabárez durante el último tiempo en Uruguay, una buena parte de la federación entiende que su ciclo está cumplido. Su cuestionamiento lo paga la apretada clasificación a la Copa del Mundo, a la que Portugal accedió por un doble repechaje, en el que primero eliminó a Turquía y después a Bielorrusia, luego de quedar en el segundo puesto de su serie con Serbia.

¿Portugal es mejor o peor que en 2018?

Otavio en el Portugal-Ghana. Foto: EFE.

En comparación a lo visto en Rusia 2018, cuando varios de los referentes portugueses de la Eurocopa 2016 pedían cambio y fuera, el equipo tiene más opciones. Emergieron las figuras de João Félix, Rafael Leão y Ruben Dias, que se suman a los ya consagrados Bruno Fernandes, Bernardo Silva o Joao Cancelo y a otros de mayor andiamiaje como Cristiano Ronaldo o William Carvalho.

Es un mix que se ha visto beneficiado en casi todas las líneas. Sin embargo, por más que los jugadores brillen en sus clubes, su mayor fin es lucirse en la selección y eso, precisamente, se ha vuelto un dolor de cabeza para Santos, quien se vio obligado a cambiar el estilo de juego que le había dado éxito en Europa.



Cerrarse atrás, contragolpear y esperar a que su delantero estrella resolviera era una de las claves de aquel viejo Portugal ante las grandes potencias. Siempre con punteros rápidos y con una línea bien firme en el fondo solían jugarle de igual a igual a cualquiera, muchas veces abusando de los centros.

Pero ahora, que goza de jugadores de buen pie, que los nombres le sobran para salir a proponer y que Ronaldo ya no le hace el trabajo sucio por banda que le resolvía partidos en solitario, es donde el entrenador se enreda.



Le sucedió en la Liga de las Naciones, donde un empate ante España en su casa le bastaba para pasar a la fase final y un gol de Álvaro Morata en la hora acabó con el sueño. Pero también en el último partido de las Eliminatorias Europeas cuando Serbia, en idénticas condiciones, le ganó al minuto 90 y mandó a los lusos directo al repechaje.

Portugal tiene mejores nombres, pero que todavía no han dado la talla en grandes citas. El mejor ejemplo es Félix, un joven estrella por el que Atlético Madrid pagó 120 millones de euros al Benfica y que nunca terminó de pisar firme en España. Si bien convirtió en su estreno en Qatar 2022, aún se espera que despunte en los grandes compromisos.



Y a partir de su caso y otros flojos rendimientos es que la prensa portuguesa ha puesto a resonar varias interrogantes a lo largo del año: ¿es Fernando Santos el director técnico indicado? ¿Hizo el recambio correcto? ¿Debe continuar si no hace un buen papel en el Mundial?.



El momento de Ronaldo

Cristiano Ronaldo cantando el himno con Portugal antes del partido ante Ghana. Foto: EFE.

A ese manto de dudas portugués se le suma la situación actual de Cristiano Ronaldo. Hubo dos versiones suyas en un mismo año: una antes de la pérdida de su hijo en junio y otra después.



El desentendimiento del futbolista y el entrenador del Manchester United Erik Ten Hag fueron cruciales para que la institución acordara rescindir su contrato en común acuerdo, luego de su entrevista exclusiva con el periodista Piers Morgan.

Aunque sus números esta temporada no pasan de los cuatro goles, en el primer semestre del año fue el más destacado de su club en Inglaterra, finalizando como segundo máximo goleador de la Premier League por detrás de Heung-Min Son y Mohamed Salah, que igualaron en goles.



La pasada campaña el extremo devenido en centrodelantero convirtió un total de 24 goles a sus 37 años. Pero desde un buen tiempo a esta parte su rol se adentró más en el área y es por eso que Uruguay lo debe seguir de cerca.

Ya no es el de antes, es cierto: no tiene la velocidad ni la gambeta que lo hacía sacarse a dos o tres rivales de encima de un pellizcón y Portugal no gira su juego solo entorno a su figura. Pero si hay algo a lo que ha acostumbrado Ronaldo al mundo del fútbol es a aparecer en momentos de tensión. Lo hizo en el repechaje para clasificar a Portugal al Mundial de 2014, repitió frente a España en Rusia 2018, decenas de veces con Real Madrid, Juventus y Manchester United y ya demostró en el debut contra Ghana que llega encendido.