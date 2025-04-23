Valverde le ganó el duelo a los uruguayos Arambarri y Rodríguez y Real Madrid sigue persiguiendo a Barcelona

Agencia EFE

Una clase magistral de 45 minutos de Arda Güler y dos atajadas en los descuentos de Thibaut Courtois le alcanzaron al Real Madrid para seguir como escolta del Barcelona, a cuatro puntos de distancia gracias a una primera parte excepcional del centrocampista turco, autor del gol con el que el conjunto blanco se mantiene en la pelea por LaLiga tras superar 0-1 al Getafe. Hubo participación uruguaya: Federico Valverde fue titular en el equipo Merengue y jugó todo el partido al igual que Mauro Arambarrí en el Azulón que tuvo el ingreso de Álvaro Rodríguez a los 50 minutos.

El turco Güler aprovechó la oportunidad que le brindó el entrenador Carlo Ancelotti. Entre todas las piezas nuevas que aparecieron en el Real Madrid entre una rotación masiva del técnico italiano, el volante de 20 años marcó la diferencia. Un golazo en el primer tiempo, aunque si buen nivel se diluyó en el complemento.

Con la final de la Copa del Rey en un horizonte muy cercano, este sábado a las 17:00, Ancelotti arriesgó con seis cambios. Dio descanso a hombres clave como Bellingham o Rodrygo y arriesgó en pos de cuidar piernas para un partido tan importante por delante.

En el equipo Merengue todos se arremangaron para hacer frente a un auténtico hueso duro de roer como fue el Getafe, que saltó al terreno de juego más conservador de lo habitual. Bordalás salió a morder con tres centrales más Djené, otro defensa, en el centro del campo. Quería dejar sin espacios al Real Madrid. Sin embargo, el equipo de Ancelotti no estaba para bromas y funcionó como un equipo muy comprometido para no perderle pisada al Barcelona.

Y por encima de todos sobresalió Güler. Él mismo se encargó de abrir el marcador con un gran disparo desde fuera del área, pero el equipo Merengue no logró liquidarlo y desaprovechó las ocasiones que tuvieron Fran García y Endrick.

El Getafe, este curso, ya había igualado un 0-1 al Barcelona y remontó otro 0-1 al Atlético. No estaba todo dicho, restaba un mundo por delante y el conjunto azulón tenía la necesidad de sumar tres puntos para certificar la salvación. Bordalás finiquitó su idea inicial y volvió al 4-4-2 con la electricidad de Coba y la altura y corpulencia del uruguayo Álvaro Rodríguez que obligó a Courtois a una gran atajada, pero no pudo conseguir el empate.