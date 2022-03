Los audios VAR de la polémica en el Uruguay vs. Perú: del grito de gol del asistente a la confirmación de que "no entró"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El partido entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 finalizó con una jugada polémica en la que quedó la duda acerca de si entró o no la pelota que Sergio Rochet intentó mantener fuera del arco celeste. ¿Qué dijeron las autoridades del VAR al respecto al ver la repetición instantes después de que ocurrió?

"El arquero detiene el balón antes de que este traspase completamente la línea de meta. De acuerdo con las reglas del juego, no se considerará gol cuando el balón no atravesó completamente la línea de meta entre los postes y el travesaño. El VAR revisa la jugada con distintos ángulos y velocidades confirmando la decisión de cancha", comienza narrando la locución del video difundido tan solo horas después del encuentro por Conmebol.

"Gol, gol, gol", expresa el asistente Kleber a primera vista tras observar la jugada. De inmediato, Daronco, el árbitro central, pide calma y manifiesta: "Chequeen eso". Luego, le pregunta a su colega: "¿Para vos qué es Kleber?" y recibe la respuesta: "Gol, gol, check, check".

Luego intervino quien maneja la herramienta de videoarbtiraje (VAR) y manifestó: "Vamos a chequear con la cámara, deja seguir y vamos con calma".

"Más, más, está en juego ahí", dice el encargado del VAR pidiendo que continúen con la jugada todo lo que puedan mientras Sergio Rochet sostiene la pelota justo en la línea.

La resolución no tardó en llegar: "Chequeado, no entró", le dijo al árbitro principal, y Doronco respondió: "¿No entró? Su colega le volvió a responder convencido: "No, no entró" mientras el asistente expresa: "Vaya al área".

Luego, el titular del VAR pidió que detengan la imagen en la que el arquero Celeste sostiene la pelota en la línea de meta argumentando: "Tenemos que mandar esa imagen".

Luego de eso volvió a chequearse la repetición en cámara lenta mientras Rochet retrocedía haciendo el máximo esfuerzo para sostener la pelota fuera del arco: "Esta, vuelve, vuelve, adelante, adelante, ahí está. El balón no entra todo, vamos a hacer un zoom acá".

Luego de hacer zoom en el momento justo en el que Rochet logra detener la pelota, confirma: "No entra todo, vamos a enviar esa imagen".