La jugada que detuvo por el instante el corazón de todos los uruguayos

La gente en el Estadio Centenario ya comenzaba a festejar la clasificación de Uruguay al Mundial, porque Perú estaba muy replegado y casi no atacaba, pero al minuto 92 hubo un silencio aterrador por un microsegundo y lo produjo un centro poco ambicioso que casi se le mete a Sergio Rochet.

Trauco avanzó con la pelota por izquierda e hizo el envío que, de a poco, comenzó a cerrarse. El arquero celeste estaba algo adelantado y empezó a dar pasos hacia atrás hasta que tomó la pelota, pero los corazones se detuvieron porque cuando Rochet aprisionó el balón su cuerpo estaba claramente adentro del arco, aunque los brazos estaban extendidos hacia afuera.

La jugada continuó y se hizo eterna a la espera de si el VAR llamaba o no, porque más de uno se quedó con el temor de que había sido gol. El banco de Perú reclamaba airadamente y el árbitro Daronco no detenía el juego, aunque en la cabina VAR claramente se venía revisando la jugada.

Una falta de Bentancur en la salida del arquero Gallese luego de un ataque que Cavani no pudo culminar bien dio el tiempo para que el árbitro mantuviera un diálogo con el VAR. Mientras, las imágenes que se emitían por televisión no dejaban en claro si la pelota había cruzado la línea en forma íntegra o no.

Daronco mantuvo una conversación breve y dio la orden de seguir. El alma volvió al cuerpo de todos los uruguayos. Recién luego de que la pelota se puso en movimiento la televisión mostró la imagen en la cual se ve claramente que falta un trozo de pelota que está escondido detrás del primer palo, que a su vez está alineado con el segundo. Ello se constituyó en la prueba de que el esférico no traspasó íntegramente la línea de gol, requisito indispensable para que se convalide el tanto.