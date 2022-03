Uruguay vs. Perú: los hinchas de cada selección ya comienzan a llegar al Centenario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde las 20.30 horas, Uruguay recibirá a Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias y con la posibilidad cierta de poder conseguir hoy mismo el pasaje al Mundial de Catar 2022.

El encuentro será televisado por la señal de cable de VTV y también por los canales 4, 5, 10, 12 y TV Ciudad.



Así viven la previa los hinchas uruguayos y peruanos

En la antesala del partido que puede llegar a sellar la clasificación de Uruguay rumbo a Catar 2022, los fanáticos se reúnen con banderas y gorros para ingresar al estadio, que abrió sus puertas 16:30.

Ya desde temprano se puede ver a hinchas peruanos y uruguayos en las inmediaciones del estadio portando su bandera o comprándola en los puestos aledaños al Centenario. A su vez, ya se comienza a armar la fila en los accesos al recinto, que hoy estará colmado para albergar una "final" en el camino a Catar con el cruce entre el equipo de Diego Alonso, que está cuarto, y el de Ricardo Gareca, que llega en puesto de repechaje.

El equipo de Uruguay

Si bien Diego Alonso aún no confirmó el equipo, el 11 sería con: Sergio Rochet; Ronald Araújo, Diego Godín, Josema Giménez, Mathías Olivera; Facundo Pellistri, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta; Darwin Núñez y Luis Suárez.



El equipo de Perú

Ricardo Gareca, en tanto, pondría a: Pedro Gallese; Luís Advincula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; André Carrillo, Gianluca Lapadula y Christian Cueva.

¿Qué necesita Uruguay para clasificar?

Si Uruguay vence a los incaicos y Chile no triunfa en Brasil, asegurará la clasificación al Mundial hoy mismo. Esa es la combinación de resultados que necesita. De lo contrario, deberá ir a buscar su pasaje el 29 de visitante ante los trasandinos.



Este jueves 24 de marzo se disputará la penúltima fecha. La particularidad de esta jornada es que salvo uno de los encuentros, los cuatro restantes serán todos a la misma hora (20.30) y el mismo día: Uruguay vs. Perú, Colombia vs. Bolivia, Brasil vs. Chile y Paraguay vs. Ecuador.



Argentina y Venezuela, uno ya clasificado y otro eliminado, cerrarán la jornada el viernes también a las 20.30 horas.