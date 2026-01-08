Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 5 de enero al 11 de enero de 2026

Redacción El País

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Sábado 10 de enero:

Agustín Olivero

El ex Nacional anotó el triunfo de Necaxa por 4-1 ante Santos Laguna en el comienzo del Clausura 2026 de la Liga MX en México.

⚡⚡ 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋𝐋 𝐃𝐎 𝐍𝐄𝐂𝐀𝐗𝐀 ⚡⚡



AGUSTÍN OLIVEROS abre o placar para os Rayos



🎥 @SportyNetBrasil



🟢 Santos Laguna 0x1 NECAXA ⚡#LigaMXBrasil pic.twitter.com/mW7AT70nwr — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) January 11, 2026

Matías Abaldo

El atacante intentó de tiro libre e igualó 1-1 para el empate parcial de Independiente sobre Alianza Lima. Luego dio la asistencia para la victoria 2-1 por el juego amistoso en el marco de la Serie Río de La Plata.

¡LO IGUALÓ EL ROJO! Matías Abaldo probó de tiro libre y puso el 1-1 de Independiente ante Alianza Lima.



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Viernes 9 de enero

Federico Valverde

Real Madrid logró el objetivo: de clasificarse a la final de la Supercopa de España tras vencer 2-1 a Atlético de Madrid de la mano de una gran actuación de Federico Valverde. El Pajarito, que portó el brazalete del capitán del conjunto merengue, fue el encargado de abrir el marcador tras un tiro libre ejecutado de forma magistral y metió la asistencia para el 2-0 parcial.

¡Este ángulo de GOLAZO de Valverde! ⚽ 🔥



(vía 4c. mn/IG) pic.twitter.com/jXherI6KR0 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 10, 2026

Miércoles 7 de enero:

Rodrigo Salazar

Estiró la ventaja del Braga ante Benfica, anotando el segundo gol del encuentro. Su equipo ganó por 3-1 y se metió a la final del certamen.

Jueves 8 de enero:

Darwin Núñez

El delantero anotó por segundo partido consecutivo, al redondear la goleada del Al-Hilal ante Al-Hazem, por 3-0. Su equipo estiró la ventaja en el primer lugar, sobre el Al-Nassr.

PRA FECHAR A CONTA!



Darwin Núñez recebeu livre e sem goleiro para fazer o terceiro e último gol do Al Hilal contra o Al Hazem pela Liga Saudita.#SauditanoBandSports #AlHilal #DarwinNúñez #SPL pic.twitter.com/wtCAio0d0w — BandSports (@bandsports) January 8, 2026

Nahitan Nández

El uruguayo marcó en su tercera fecha consecutiva, tras facturar el 2-0 del Al-Qadsiah ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. El encuentro lo terminó ganando el equipo del ex Peñarol, por 2-1.

⚽️ 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧 ! Nahitan Nández 🇺🇾



Cette fois-ci ça semble être le coup de massue pour les hommes de Jorge Jesus, Al Qadsiah fait le break !



66’ | Al Nassr 0 - 2 Al Qadsiah pic.twitter.com/nZ2IUSgpMU — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) January 8, 2026

Viernes 9 de enero:

Brian Ocampo

El ex Nacional anotó el segundo tanto del Cadiz, que pese a comenzar ganando 3-0, sufrió para derrotar a Sporting de Gijón por 3-2.