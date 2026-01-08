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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 5 de enero al 11 de enero de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

08/01/2026, 17:05
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Agustín Oliveros celebra su gol en Necaxa ante Santos Laguna por el Clausura 2026.
Agustín Oliveros celebra su gol en Necaxa ante Santos Laguna por el Clausura 2026.
Foto: @ClubNecaxa

Redacción El País
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Sábado 10 de enero:

Agustín Olivero

El ex Nacional anotó el triunfo de Necaxa por 4-1 ante Santos Laguna en el comienzo del Clausura 2026 de la Liga MX en México.

Matías Abaldo

El atacante intentó de tiro libre e igualó 1-1 para el empate parcial de Independiente sobre Alianza Lima. Luego dio la asistencia para la victoria 2-1 por el juego amistoso en el marco de la Serie Río de La Plata.

Viernes 9 de enero

Federico Valverde

Real Madrid logró el objetivo: de clasificarse a la final de la Supercopa de España tras vencer 2-1 a Atlético de Madrid de la mano de una gran actuación de Federico Valverde. El Pajarito, que portó el brazalete del capitán del conjunto merengue, fue el encargado de abrir el marcador tras un tiro libre ejecutado de forma magistral y metió la asistencia para el 2-0 parcial.

Miércoles 7 de enero:

Rodrigo Salazar

Estiró la ventaja del Braga ante Benfica, anotando el segundo gol del encuentro. Su equipo ganó por 3-1 y se metió a la final del certamen.

Jueves 8 de enero:

Darwin Núñez

El delantero anotó por segundo partido consecutivo, al redondear la goleada del Al-Hilal ante Al-Hazem, por 3-0. Su equipo estiró la ventaja en el primer lugar, sobre el Al-Nassr.

Nahitan Nández

El uruguayo marcó en su tercera fecha consecutiva, tras facturar el 2-0 del Al-Qadsiah ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. El encuentro lo terminó ganando el equipo del ex Peñarol, por 2-1.

Viernes 9 de enero:

Brian Ocampo

El ex Nacional anotó el segundo tanto del Cadiz, que pese a comenzar ganando 3-0, sufrió para derrotar a Sporting de Gijón por 3-2.

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