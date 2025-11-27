Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 24 de noviembre al 30 de noviembre de 2025

Redacción El País

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Domingo 30 de noviembre:

Gabriel Fernández

Cruz Azul se metió en semifinales del Torneo Apertura de la Liga de México y para conseguirlo fue clave el Toro que marcó y dio una asistencia en la victoria por 3-2 ante Chivas de Guadalajara. Son 13 goles en el año para él.

Martín Cauteruccio

Media vuelta, volea y golazo para el Caute que sigue sumando con la camiseta de Bolívar. El atacante marcó uno de los tantos del 3-2 a favor del celeste ante The Strongest en el clásico paceño del fútbol boliviano.

Martín Satriano

Lyon ganó y goleó por 3-0 ante Nantes y los dos últimos goles fueron del delantero uruguayo que a los 70' y 77' sentenció el triunfo de su equipo con el que llegó a tres goles en la temporada. Uno de ellos, fue de chilena.

Sábado 29 de noviembre:

Ramiro Cristóbal

Zapatazo del volante central que hizo un golazo en la derrota de Técnico Universitario frente a Manta en el fútbol de Ecuador. Es el segundo gol desde que está en la institución.

Muchos goles sobre el final 😮‍💨



Cristóbal, con un gran remate de media distancia, achicó la ventaja para el 2-3 final de @TecnicoUOficial.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/D1SINKN8Td — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) November 29, 2025

Juan Manuel Boselli

El atacante uruguayo sigue con su buen andar goleador de este 2025 y alcanzó los 15 festejos con la camiseta del Nizhny Novgorod que se impuso por 2-1 ante Akron por la Liga de Rusia.

Viernes 28 de noviembre:

Diego Coelho

Gol y asistencia en la goleada de Cobresal a Colo Colo en el fútbol chileno. El delantero sigue dejando su huella en el fútbol trasandino sumando 16 participaciones de gol en el año.

Lautaro de León

En la Segunda División de España, el Andorra igualó 1-1 de visita ante Sporting Gijón y el gol del equipo de Gerard Piqué lo hizo el atacante uruguayo que lleva tres en la temporada.

Mauro Arambarri

Gol y victoria de Getafe que se impuso por 1-0 ante Elche en el inicio de una nueva fecha de la Liga de España. Segundo gol en la temporada y octavo en el 2025 para el volante central.

Miércoles 26 de noviembre:

Máximo Alonso

En los cuartos de final de la Copa Bolivia, el extremo surgido en Peñarol anotó con la camiseta del Bulo Bulo, pero solo decoró el 6-1 que sufrió su equipo ante Bolívar en un global que terminó 9-1. Fue el primero con esta camiseta con la que dio dos asistencias.

Fernando Arismendi

Pese al tanto del delantero uruguayo, San José de Oruro quedó eliminado de la Copa Bolivia luego de caer por 4-3 en el global ante Nacional Potosí y más allá del 3-1 del partido de la revancha.

José María Giménez

Saltó más que todos y con su cabezazo le dio el triunfo al Atlético de Madrid ante Inter en una nueva jornada de la UEFA Champions League donde el Colchonero se impuso por 2-1 en casa.

¡¡¡GOL AGÓNICO DE JOSEMA GIMÉNEZ PARA PONER EL 2-1 DE ATLÉTICO DE MADRID ANTE INTER SOBRE EL FINAL!!!



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Martes 25 de noviembre:

Facundo Torres

Apareció solo dentro del área y con un cabezazo venció al arquero rival para que Palmeiras se ponga en ventaja ante Gremio, pero no fue suficiente porque el tricolor gaúcho se impuso por 3-2 jugando como local.

MUITA liberdade pro Ramon Sosa que cruza pra Facundo Torres abrir o placar: Grêmio 0x1 Palmeiras pic.twitter.com/L0hxUNihyT — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) November 26, 2025

Franco Posse

Doblete del delantero uruguayo que defiende al Blooming. Fue empate 2-2 ante Real Oruro, pero el global de 4-3 le permitió la clasificación a Celeste que jugará las semifinales de Copa Bolivia.

Lunes 24 de noviembre:

Enzo Martínez

Cuatro años tuvieron que pasar para que el zaguero pudiera volver a marcar un gol. En diciembre de 2021 lo había hecho con Vélez y en noviembre de 2025 lo hizo con Gimnasia y en un partido clave porque depositó al Lobo en cuartos de final del Torneo Clausura.

SORPRESA TOTAL EN SANTA FE: Martínez puso el 2-0 de Gimnasia contra Unión en menos de 25' PT de los octavos del #TorneoClausura.



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Gastón Martirena

Lateral, extremo y delanteros. El futbolista de Racing apareció dentro del área como un "9" para poner de forma agónica el gol que clasificó a su equipo a los cuartos de final dejando por el camino nada menos que a River Plate.