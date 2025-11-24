Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 23 de noviembre en adelante

Redacción El País

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Domingo 23 de noviembre

Miguel Merentiel

Miguel Merentiel celebra uno de sus goles en Boca ante Talleres. Foto: AFP.

La Bestia apareció una vez más para salvar a Boca Juniors, esta vez por partida doble ante Talleres para avanzar a los cuartos de final del Clausura argentino.

¡¡ARRIBA EL XENEIZE Y EXPLOTA LA BOMBONERA!! Centro de Paredes desde el córner y gol de... ¿Di Lollo o Merentiel? pic.twitter.com/QPKKy2eNa0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Debe ser el gol más rápido hecho en un tiempo este torneo 20 segundos.



Que precoz Talleres, venía jugando bastante bien, pecho helado.



Doblete para Miguel Merentiel y Bielsa? Nada.#BocaJuniors #Talleres #copadelaliga pic.twitter.com/ksqrldVO2A — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) November 24, 2025

Con estos dos aportes, el sanducero llegó a los 50 goles con la camiseta de Boca y compartió su felicidad con los hinchas.

Álvaro Rodríguez

El Elche logró arrancar un empate ante el Real Madrid (2-2), en un encuentro en el que el líder de la competición siempre fue a remolque y nunca se sintió cómodo.

El conjunto ilicitano, tras una primera parte equilibrada, se adelantó dos veces en el marcador por medio de Febas y el delantero uruguayo Álvaro Rodríguez.

Gonzalo Petit

El delantero uruguayo ingresó desde el banco a los 75 minutos y anotó el 2-2 parcial del Mirandés ante el Málaga. Pese a que el encuentro finalizó 3-2 para el rival, el ex Nacional se anota su quinto gol desde su llegada al equipo español.