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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 23 de noviembre en adelante

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

24/11/2025, 13:28
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Álvaro Rodríguez tras su gol al Real Madrid con la camiseta de Elche.
Álvaro Rodríguez tras su gol al Real Madrid con la camiseta de Elche.
Foto: AFP

Redacción El País
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Domingo 23 de noviembre

Miguel Merentiel

Miguel Merentiel celebra uno de sus goles en Boca ante Talleres.
Miguel Merentiel celebra uno de sus goles en Boca ante Talleres.
Foto: AFP.

La Bestia apareció una vez más para salvar a Boca Juniors, esta vez por partida doble ante Talleres para avanzar a los cuartos de final del Clausura argentino.

Con estos dos aportes, el sanducero llegó a los 50 goles con la camiseta de Boca y compartió su felicidad con los hinchas.

Álvaro Rodríguez

El Elche logró arrancar un empate ante el Real Madrid (2-2), en un encuentro en el que el líder de la competición siempre fue a remolque y nunca se sintió cómodo.

El conjunto ilicitano, tras una primera parte equilibrada, se adelantó dos veces en el marcador por medio de Febas y el delantero uruguayo Álvaro Rodríguez.

Gonzalo Petit

El delantero uruguayo ingresó desde el banco a los 75 minutos y anotó el 2-2 parcial del Mirandés ante el Málaga. Pese a que el encuentro finalizó 3-2 para el rival, el ex Nacional se anota su quinto gol desde su llegada al equipo español.

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