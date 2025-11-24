Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 23 de noviembre en adelante
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Redacción El País
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Domingo 23 de noviembre
Miguel Merentiel
La Bestia apareció una vez más para salvar a Boca Juniors, esta vez por partida doble ante Talleres para avanzar a los cuartos de final del Clausura argentino.
¡¡ARRIBA EL XENEIZE Y EXPLOTA LA BOMBONERA!! Centro de Paredes desde el córner y gol de... ¿Di Lollo o Merentiel? pic.twitter.com/QPKKy2eNa0— SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025
Debe ser el gol más rápido hecho en un tiempo este torneo 20 segundos.— UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) November 24, 2025
Que precoz Talleres, venía jugando bastante bien, pecho helado.
Doblete para Miguel Merentiel y Bielsa? Nada.#BocaJuniors #Talleres #copadelaliga pic.twitter.com/ksqrldVO2A
Con estos dos aportes, el sanducero llegó a los 50 goles con la camiseta de Boca y compartió su felicidad con los hinchas.
Álvaro Rodríguez
El Elche logró arrancar un empate ante el Real Madrid (2-2), en un encuentro en el que el líder de la competición siempre fue a remolque y nunca se sintió cómodo.
El conjunto ilicitano, tras una primera parte equilibrada, se adelantó dos veces en el marcador por medio de Febas y el delantero uruguayo Álvaro Rodríguez.
November 23, 2025
Gonzalo Petit
El delantero uruguayo ingresó desde el banco a los 75 minutos y anotó el 2-2 parcial del Mirandés ante el Málaga. Pese a que el encuentro finalizó 3-2 para el rival, el ex Nacional se anota su quinto gol desde su llegada al equipo español.
En la jornada del domingo hubo gol de Gonzalo Petit para el empate parcial del Mirandés ante el Málaga. 🇺🇾🔝— N Bolso (@N_Bols0) November 24, 2025
Este es su quinto gol en su primera temporada en el futbol europeo!
Gran momento del hombre de la Cantera Inagotable. 🇫🇷 pic.twitter.com/F9FyBqAidX
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