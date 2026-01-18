Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 12 de enero al 18 de enero de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Redacción El País
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Domingo 18 de enero
Ignacio Sosa
Primer partido como titular y figura. El volante central dio una asistencia y marcó un gol con la camiseta del RB Bragantino de Brasil en el marco del Torneo Paulista en lo que fue victoria 5-0 ante Botafogo SP.
Primeiro de muitos, Hermano! 🙌🏼 🇺🇾— Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 19, 2026
Que partidaça de Ignacio Sosa em Bragança Paulista. 🔥⚽️ pic.twitter.com/9OMmyv8081
Rodrigo Zalazar
El volante uruguayo volvió a ser clave para Sporting Braga porque cuando se jugaba el minuto 92 puso el único gol del partido donde su equipo venció por 1-0 a Tondela por la Liga de Portugal.
☑ RESUMO— VSPORTS (@vsports_pt) January 18, 2026
I Liga (#18) | Tondela 0-1 Braga#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA18 #CDTSCB #CDT #SCB
Todos os vídeos 👉 https://t.co/Rn8fXVgSzt pic.twitter.com/pzqOXGjKjr
Sábado 17 de enero
Manuel Castro
Tercer partido como jugador de Juventude y primer gol para el atacante con pasado en Wanderers y Liverpool. Su tanto aportó para la primera victoria de su equipo en el Torneo Gaúcho por 1-0 ante Inter de Santa María.
Que categoria! Com dois a menos em campo, o Juventude venceu o Inter de Santa Maria com um bonito gol de Manuel Castro na reta final do segundo tempo.#futebol #juventude #gauchão #ge pic.twitter.com/wlPfCPL8h5— ge (@geglobo) January 17, 2026
Federico Viñas
Segundo partido consecutivo con gol para el atacante de Real Oviedo. Aunque su equipo no pudo ganar porque cayó 3-2 con Osasuna, se empiezan a acumular sus goles y es buena noticia para los de Guillermo Almada.
UN CABEZAZO ESPECTACULAR QUE NO ALCANZÓ: el uruguayo Federico Viñas anotó para Real Oviedo en la derrota 2-3 ante Osasuna en la fecha 20 de #LaLiga. pic.twitter.com/xhQOVQ9VLn— SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026
Jueves 16 de enero
Kevin Ramírez
En su segundo partido con la camiseta de Atlético Goianiense, el atacante uruguayo puso uno de los goles en la victoria de su equipo frente al Aparecidense, en el marco del Torneo Goiano.
GOOOOOLLLL— BEAGÁ pataísse pataquice 🇹🇹 (@beagadagalera) January 16, 2026
KEVIN RAMIREZ de pênalti PIMBOU
2-0 Fácil. E da pra fazer uma boa goleada em Aparecida se manter o ritmo. https://t.co/233sGNaO3u pic.twitter.com/fXafsZkP3m
Miércoles 15 de enero
Juan Manuel Sanabria
En un año donde se juega un lugar en la Copa del Mundo, el lateral o volante por izquierda marcó uno de los tantos del triunfo de San Luis frente al América por 2-0.
Gol de cabeza de Juan Manuel Sanabria con asistencia de Román Torres (ambos de Atlético de San Luis) para el 1-0 ante Club América; narración de @AgomezlunaM para UniMás/TUDN USA pic.twitter.com/bQ74cfbAFT— lilboimx (@lilboimx) January 15, 2026
Gabriel Fernández
El Toro de interesante 2025, comenzó el 2026 con un gol en su segundo partido disputado porque marcó en la victoria por 2-0 de Cruz Azul ante Atlas en el marco de la segunda jornada del Torneo Clausura en México.
🇺🇾🔵| GOL DO CRUZ AZUL!— Cristian Moraes (@ocrismoraes) January 15, 2026
Gabriel “Toro” Fernandez abre o placar pra Máquina, após falha BIZARRA de Manuel Capasso, ex-#Vasco. @territoriomls
pic.twitter.com/m3AV0zPKAx
Martes 13 de enero
Alan Medina
El atacante uruguayo puso un gran tanto frente a Independiente en el amistoso que disputó su equipo, Everton de Viña del Mar, más allá de que fue derrota por 5-3 en el Parque Viera.
¡EVERTON ROMPIÓ EL CERO CON UN GOLAZO!— ESPN Chile (@ESPNChile) January 14, 2026
Alan Medina, tras gran pase de Baeza y con una gran definición, puso el 1-0 de los Ruleteros ante Independiente por la Serie Río de La Plata.
▶️ Mira la 🏆 #Serie2026 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Ai5uQHSnEV
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