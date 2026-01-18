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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 12 de enero al 18 de enero de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

18/01/2026, 14:10
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Manuel Castro celebra su primer gol con la camiseta de Juventude de Brasil.
Manuel Castro celebra su primer gol con la camiseta de Juventude de Brasil.
Foto: @ECJuventude.

Redacción El País
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Domingo 18 de enero

Ignacio Sosa

Primer partido como titular y figura. El volante central dio una asistencia y marcó un gol con la camiseta del RB Bragantino de Brasil en el marco del Torneo Paulista en lo que fue victoria 5-0 ante Botafogo SP.

Rodrigo Zalazar

El volante uruguayo volvió a ser clave para Sporting Braga porque cuando se jugaba el minuto 92 puso el único gol del partido donde su equipo venció por 1-0 a Tondela por la Liga de Portugal.

Sábado 17 de enero

Manuel Castro

Tercer partido como jugador de Juventude y primer gol para el atacante con pasado en Wanderers y Liverpool. Su tanto aportó para la primera victoria de su equipo en el Torneo Gaúcho por 1-0 ante Inter de Santa María.

Federico Viñas

Segundo partido consecutivo con gol para el atacante de Real Oviedo. Aunque su equipo no pudo ganar porque cayó 3-2 con Osasuna, se empiezan a acumular sus goles y es buena noticia para los de Guillermo Almada.

Jueves 16 de enero

Kevin Ramírez

En su segundo partido con la camiseta de Atlético Goianiense, el atacante uruguayo puso uno de los goles en la victoria de su equipo frente al Aparecidense, en el marco del Torneo Goiano.

Miércoles 15 de enero

Juan Manuel Sanabria

En un año donde se juega un lugar en la Copa del Mundo, el lateral o volante por izquierda marcó uno de los tantos del triunfo de San Luis frente al América por 2-0.

Gabriel Fernández

El Toro de interesante 2025, comenzó el 2026 con un gol en su segundo partido disputado porque marcó en la victoria por 2-0 de Cruz Azul ante Atlas en el marco de la segunda jornada del Torneo Clausura en México.

Martes 13 de enero

Alan Medina

El atacante uruguayo puso un gran tanto frente a Independiente en el amistoso que disputó su equipo, Everton de Viña del Mar, más allá de que fue derrota por 5-3 en el Parque Viera.

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