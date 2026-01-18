Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 12 de enero al 18 de enero de 2026

Redacción El País

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Domingo 18 de enero

Ignacio Sosa

Primer partido como titular y figura. El volante central dio una asistencia y marcó un gol con la camiseta del RB Bragantino de Brasil en el marco del Torneo Paulista en lo que fue victoria 5-0 ante Botafogo SP.

Primeiro de muitos, Hermano! 🙌🏼 🇺🇾



Que partidaça de Ignacio Sosa em Bragança Paulista. 🔥⚽️ pic.twitter.com/9OMmyv8081 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 19, 2026

Rodrigo Zalazar

El volante uruguayo volvió a ser clave para Sporting Braga porque cuando se jugaba el minuto 92 puso el único gol del partido donde su equipo venció por 1-0 a Tondela por la Liga de Portugal.

Sábado 17 de enero

Manuel Castro

Tercer partido como jugador de Juventude y primer gol para el atacante con pasado en Wanderers y Liverpool. Su tanto aportó para la primera victoria de su equipo en el Torneo Gaúcho por 1-0 ante Inter de Santa María.

Que categoria! Com dois a menos em campo, o Juventude venceu o Inter de Santa Maria com um bonito gol de Manuel Castro na reta final do segundo tempo.#futebol #juventude #gauchão #ge pic.twitter.com/wlPfCPL8h5 — ge (@geglobo) January 17, 2026

Federico Viñas

Segundo partido consecutivo con gol para el atacante de Real Oviedo. Aunque su equipo no pudo ganar porque cayó 3-2 con Osasuna, se empiezan a acumular sus goles y es buena noticia para los de Guillermo Almada.

UN CABEZAZO ESPECTACULAR QUE NO ALCANZÓ: el uruguayo Federico Viñas anotó para Real Oviedo en la derrota 2-3 ante Osasuna en la fecha 20 de #LaLiga. pic.twitter.com/xhQOVQ9VLn — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026

Jueves 16 de enero

Kevin Ramírez

En su segundo partido con la camiseta de Atlético Goianiense, el atacante uruguayo puso uno de los goles en la victoria de su equipo frente al Aparecidense, en el marco del Torneo Goiano.

GOOOOOLLLL

KEVIN RAMIREZ de pênalti PIMBOU



2-0 Fácil. E da pra fazer uma boa goleada em Aparecida se manter o ritmo. https://t.co/233sGNaO3u pic.twitter.com/fXafsZkP3m — BEAGÁ pataísse pataquice 🫩🇹🇹 (@beagadagalera) January 16, 2026

Miércoles 15 de enero

Juan Manuel Sanabria

En un año donde se juega un lugar en la Copa del Mundo, el lateral o volante por izquierda marcó uno de los tantos del triunfo de San Luis frente al América por 2-0.

Gol de cabeza de Juan Manuel Sanabria con asistencia de Román Torres (ambos de Atlético de San Luis) para el 1-0 ante Club América; narración de @AgomezlunaM para UniMás/TUDN USA pic.twitter.com/bQ74cfbAFT — lilboimx (@lilboimx) January 15, 2026

Gabriel Fernández

El Toro de interesante 2025, comenzó el 2026 con un gol en su segundo partido disputado porque marcó en la victoria por 2-0 de Cruz Azul ante Atlas en el marco de la segunda jornada del Torneo Clausura en México.

🇺🇾🔵| GOL DO CRUZ AZUL!



Gabriel “Toro” Fernandez abre o placar pra Máquina, após falha BIZARRA de Manuel Capasso, ex-#Vasco. @territoriomls



pic.twitter.com/m3AV0zPKAx — Cristian Moraes (@ocrismoraes) January 15, 2026

Martes 13 de enero

Alan Medina

El atacante uruguayo puso un gran tanto frente a Independiente en el amistoso que disputó su equipo, Everton de Viña del Mar, más allá de que fue derrota por 5-3 en el Parque Viera.