Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 1° de diciembre al 7 de diciembre de 2025
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Redacción El País
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Domingo 7 de setiembre:
Joaquín Valiente
Adelantó a Barcelona de Guayaquil en el fútbol ecuatoriano, pero no fue suficiente porque terminó siendo empate 1-1 ante Universidad Católica.
Apareció don Joaquín 🎩— Zapping Ecuador (@zapping_ecu) December 7, 2025
Centro a ras de piso de Joao Rojas y Valiente alcanzó a desviarla para el 1-0 de @BarcelonaSC en el Monumental. #LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/koiJFcYe8V
Facundo Torres
Dos goles en los últimos dos partidos del Brasileirao para el atacante que aportó el suyo en el triunfo por 3-1 ante Ceará con la camiseta del Palmeiras.
⚽️ GOL DO PALMEIRAS !— GOL_TV (@GOL_TV_BR) December 7, 2025
Facundo Torres | Ceará 1-1 Palmeiras #Brasileirão2025 | #CSCxPAL pic.twitter.com/u961P373YV
Mateo Ponte
El lateral apareció en el ataque para poner su quinto gol como jugador de Botafogo en lo que fue victoria por 4-2 ante Fortaleza en la última jornada del Brasileirao.
O quarto gol do Botafogo! Mateo Ponte marca nos acréscimos e sacramenta o rebaixamento do Fortaleza.#futebol #botafogo #fortaleza #brasileirão #ge pic.twitter.com/1rRVv96L8y— ge (@geglobo) December 7, 2025
Martín Cauteruccio
Si de goles hablamos, el Caute siempre está y sumó uno más para el Bolívar que venció por 2-1 al Independiente Petrolero, como visitante, por la Primera División de Bolivia.
Juan Manuel Boselli
El delantero sigue haciendo de las suyas en el fútbol de Rusia y con un gol de penal le dio la victoria al Nizhny Novgorod frente al Dinamo Makhachkala por el certamen liguero.
Sábado 6 de diciembre:
Federico Pereira
El zaguero apareció en el área rival y puso el primer tanto del Toluca en lo que terminó siendo clasificación de los Diablos Rojos a la final del fútbol de México tras eliminar a Monterrey.
¡Locura en el Infiernooo! 🤩 Una joya la asistencia de Helinho y el remate de 'Fede' ⚽️❤️🔥 https://t.co/HJg8aJ9D0u pic.twitter.com/48bdqklK11— Toluca FC (@TolucaFC) December 7, 2025
Gonzalo Castillo
Jorge Wilstermann perdió 6-3 ante Guabirá y el zaguero con pasado en Progreso puso uno de los tantos del descuento en el equipo que cayó durante una nueva fecha del fútbol boliviano.
Andrés Ferrari
Tercer gol en la temporada para el delantero que fue campeón del mundo con la Sub 20 de Uruguay y esta vez para un triunfo clave del Sint Truidense por 3-2 ante Brujas y sobre el final del juego.
🚲 | Andrés Ferrari schiet STVV met een pareltje naar de tweede plaats! 🤩🤌 #STVCLU— DAZN België (@DAZN_BENL) December 6, 2025
Kijk om 23u45 naar de hoogtepunten van de #JPL in de DAZN-app! 📲 pic.twitter.com/phzOpXcIaV
Fernando Arismendi
Gol y asistencia para ser la figura del triunfo del GV San José de Bolivia por 2-0 ante Oriente Petrolero en una nueva fecha del fútbol boliviano.
Guillermo May
Auckland venció 3-1 a Wellington por el fútbol de Australia y el delantero puso uno de los tantos del triunfo. Cortó una racha de ocho juegos sin festejos con el elenco oceánico.
Viernes 5 de diciembre:
Junior Arias
Cabezazo del delantero con pasado en Liverpool y Peñarol para que Palestino iguale 2-2 con Huachipato en el marco de la última fecha del fútbol chileno. Cierra el año con nueve festejos.
🤩⚽🇵🇸 Agónico tanto para cerrar la jornada— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 6, 2025
Junior Arias, con un cabezazo en los últimos instantes de este #MatchdayViernes, puso el 2-2 definitivo para Palestino ante Huachipato por la Fecha 30 de la #LigaDePrimera 2025.
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Jueves 4 de diciembre:
Giovanni Zarfino
El volante uruguayo le metió miedo al Sevilla por Copa del Rey ya que puso el descuento para el Extremadura en el 2-1 que finalmente terminó clasificando al equipo de Primera División.
Miércoles 3 de diciembre:
Gabriel Fernández
El Toro sigue en gran nivel en el fútbol de México. Esta vez marcó para el empate 1-1 de Cruz Azul con Tigres por la semifinal de ida del Torneo Apertura. Llegó a 14 goles durante el 2025.
Tooooooro... 🐂— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 4, 2025
Acá el gol con el que @CruzAzul logró la igualada ante #Tigres. 📹#Semifinal Ida | #AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/B4IxIGKNYM
Rodrigo de Olivera
Olancho y Olimpia empataron 2-2 y en el equipo local marcó el atacante con pasado en Danubio y Wanderers y llegó a los 11 tantos desde que arribó al club al que defiende desde julio de este año.
Martes 2 de diciembre:
Fernando Arismendi
Fue derrota 5-1 para el San José de Oruro, club del delantero uruguayo, pero sumó un gol más para su cuenta al poner el descuento frente a San Antonio Bulo Bulo en el fútbol de Bolivia. Noveno gol en el año.
Nicolás Siri
El delantero que fue campeón del mundo con la Sub 20 marcó su primer gol con el Salford, club de la cuarta división del fútbol de Inglaterra. De todas maneras fue en el marco del EFL Trpohy donde cayeron 7-2 con Rotherdam.
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