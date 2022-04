Los tres lugares que Uruguay tiene en vista para concentrarse en el Mundial de Catar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Elegir el lugar de concentración para una Copa del Mundo de fútbol es de las tareas más importantes para las selecciones, ya que sentirse cómodo en instalaciones de otro país es fundamental para generar un clima ideal durante la competencia.

Desde la clasificación de la selección de Uruguay al Mundial de Catar, tanto la gerencia deportiva como los integrantes del cuerpo técnico liderado por Diego Alonso se están moviendo para intentar cerrar el lugar de alojamiento que reúna las mejores condiciones.



El Tornado y el profe Guillermo Souto viajaron para el sorteo del Mundial y en esos días aprovecharon para visitar varios lugares y tener de primera mano una impresión de los alojamientos a los que podría aspirar Uruguay.

PROCEDIMIENTO. La FIFA prepara con mucha anticipación este tipo de certámenes. Por eso, después de una búsqueda exhaustiva, se le traslada a las selecciones una serie de alojamientos de diferentes características. Esos son los hospedajes “oficiales”, donde algunos (pocos) tienen todo junto (habitaciones, canchas, lugares de esparcimiento, etc.) y a otros se les asigna un lugar de concentración que va de la mano con una cancha predeterminada.



A medida que las selecciones fueron clasificando, rápidamente fueron confirmando lugares. Por ello Brasil, que fue una de las primeras en obtener su boleto al Mundial, confirmó un lugar donde tiene todas las comodidades juntas.

A medida que fueron clasificando, o se fueron dando de baja las selecciones, la lista se fue achicando y cada vez son menos los lugares oficiales de FIFA que quedan disponibles.



Por afuera de las concentraciones oficiales (de la lista que le brindó FIFA a cada país), hay otros lugares que no fueron considerados. Las selecciones sí pueden buscar otros lugares, pero para poder confirmar ese alojamiento deben tener la aprobación de FIFA, algo que no es para nada fácil, según le explicaron fuentes de la selección a Ovación. Además, en ese caso, si determinada selección obtiene la aprobación de FIFA, se debe encargar de la logística respecto al lugar de prácticas.

URUGUAY. Hay tiempo hasta el 30 de junio para confirmar el lugar de concentración en Doha, aunque la Celeste quiere cerrarlo como máximo en mayo. Hoy la Celeste tiene tres lugares concretos en vista, aunque se han observado otros que todavía no se pueden descartar.



1) El Hotel Pullman. Es un alojamiento dentro de la lista de los oficiales de FIFA y donde Uruguay tiene el número uno para confirmarlo. “Si el Mundial fuera hoy, es al que iríamos”, dijeron a Ovación fuentes de la selección uruguaya.



Es una torre de cinco estrellas, moderna, bien céntrica, con 375 habitaciones de primer nivel, con la contra que lógicamente no estaría solo en este lugar la selección, ya que estará abierto al público.



La otra limitación que tiene es que sería solo alojamiento, ya que es un hotel que no cuenta con un espacio para entrenar; la cancha a la que se iría queda a 15 minutos.

2) El Centro Ecuestre Al Shakab. Es un lugar que seduce, principalmente al cuerpo técnico, en una información que fue divulgada por el periodista Federico Buysan en su cuenta de Twitter, y confirmada por Ovación. Eso sí, tiene una gran limitación: no está dentro de los centros oficiales de FIFA, por lo que para avanzar para concentrar en este lugar se necesita la aprobación del máximo organismo rector del fútbol. Es difícil, pero es una gestión que se viene realizando hace varios días, y hay optimismo de que llegue a buen puerto.

La ventaja de este lugar, reconocido en el mundo por la cría de caballos árabes, y que incluso tiene dos hipódromos en sus instalaciones (uno cerrado y el otro abierto), es que el hotel boutique sería de uso exclusivo para Uruguay ya que cuenta con 70 habitaciones. En este centro se han realizado en los últimos años importantes eventos de la hípica mundial. “Este alojamiento ofrece a sus huéspedes un descanso en un entorno natural para alejarse de la vida de ciudad”, dice la web oficial del hotel.

Si bien en el lugar hay una cancha de fútbol, actualmente no está en buenas condiciones. Si la FIFA da su aprobación, se avanzaría con los gerentes del lugar para ver si se pueden realizar obras en el campo de juego o si se decide salir a entrenar a otra cancha.



La gran ventaja que se señala de este alojamiento es que el núcleo de trabajo se puede realizar en el lugar.

3) Aspire Academy. Este lugar, que es una academia donde a diario asisten muchos estudiantes, está dentro de las concentraciones oficiales, pero lo negativo es que Uruguay está en el cuarto lugar de la lista. Por confidencialidad de FIFA, no se sabe qué selecciones están antes que la Celeste.

Tiene la ventaja que sus instalaciones deportivas son de primer nivel: una cancha de fútbol cerrada aprobada por FIFA y siete en el exterior además de una piscina olímpica, una pista de atletismo, un gimnasio, biblioteca, salones de clases y hasta un laboratorio de ciencias porque se busca que los jóvenes atletas entrenan pero también reciban educación.



Lo que todavía FIFA no confirmó es si durante el Mundial se van a suspender las clases, aunque es probable que así sea. Es un lugar que reúne varias de las condiciones que pretende Uruguay, pero al estar en el cuarto lugar le quita muchas posibilidades.