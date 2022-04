Guille Varela: la motivación de la selección, la llamada de Tabárez que no llegó y un error que lo ayudó a madurar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tiene una mezcla en el acento, sigue siendo muy “uruguayo”, aunque tiene algunos deslices pese a que aprendió poco y nada del ruso por lo difícil que es. “Mis amigos me joroban con que tengo un acento rarísimo, de todo un poco digamos, je”, le dice Guillermo Varela a Ovación desde Rusia, después de hacer unos trámites y antes de sentarse a mirar la Champions.

Tiene 29 años, juega en el Dinamo Moscú y actualmente está cómodo: “Venimos bien en la liga, que es algo que se buscaba desde que yo vine al club. Estamos segundos, a tres del Zenit y quedan seis por jugar; sería ideal que ellos pierdan algún partidito para poder alcanzarlos y culminar primeros, je”.



Pese al conflicto entre Rusia y Ucrania, la Liga de Rusia nunca paró. El lateral derecho es habitual titular, lleva jugados 21 partidos en la temporada y el último fin de semana fue clave para su equipo, ya que fue quien mandó la pelota al medio, que un rival desvió sin intención, para darle el triunfo a Dinamo Moscú 1-0 contra Nizhny Novgorod.

Guille está solo ahora en Moscú, aunque mucho tiempo estuvo acompañado de su novia, Paula, y del perro de ambos, Benji, un caniche que el futbolista le regaló a su pareja de manera sorpresiva. “Paula se fue a Uruguay con Benji para pasar un par de semana allí. También se fue mi suegra, que nos había venido a visitar unos días. Ahora hace unas semanas que estoy solo y estoy extrañando mucho”, afirma.



“Al principio vivía en el centro de la ciudad, ahí había más gente, mucho movimiento. Con respecto a Dinamarca se notaba la diferencia en las formas de ser. Pero cuando me vine más afuera, a cinco minutos de donde entrenamos, la gente es más cercana. Estoy en un condominio y los vecinos son cariñosos. Allá en el centro la gente era más fría”, dice.

Varela cuenta sobre la liga de Rusia que “es fuerte, tiene equipos con muchos extranjeros, que se potencian, con muchos sudamericanos, ni hablar Zenit, que tiene a muchos brasileños. Cuando vine acá me llevé esa sorpresa, están bien armados, son físicamente fuertes. Me gustó pila”.



Además, sobre su presente, Varela manifiesta estar muy bien: “Al principio, después de la pretemporada, tuve una pequeña molestia, una distensión que me hizo perder los primeros partidos, apenas volví me echaron contra Spartak; producto de esa pequeña inactividad no estaba al 100%. Ahora que agarré rodaje me vengo sintiendo muy bien de vuelta. Ya en esta recta final, que es la más importante, estoy al 120%”.



Después de pasar por Copenhague, Peñarol (donde hizo divisiones juveniles), Eintracht Frankfurt, Manchester United y Real Madrid Castilla, Varela tiene contrato vigente con Dinamo Moscú hasta junio del 2023.

SELECCIÓN. Varela no tuvo minutos en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar, pero sí jugó con la Celeste la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde incluso fue titular en los primeros dos partidos. También fue titular en el Mundial de Turquía Sub 20 de 2013, cuando Uruguay llegó a la final.



El lateral sí estuvo en las reservas de Diego Alonso, aunque después no fue citado, más allá de que tenía la complicación de no disponer del cuadro de vacunas contra el covid completo. “Primero quiero terminar bien el campeonato acá y después se evaluará porque hay una fecha FIFA a mitad de año. Capaz tenga la posibilidad de estar citado y jugar algunos minutos, eso también cambia el panorama, porque si hay chance de ir al Mundial estar en actividad siempre es bueno. Hay que ver que vengan esos partidos y ver si tengo la posibilidad o no”, explica.

Varela fue uno de los pocos jugadores que entrenó con el Tornado en el Complejo Celeste cuando estaba de vacaciones en los primeros días de enero. Respecto a si esto le genera una expectativa extra respecto al Mundial, señala que “imaginate que yo estaba de vacaciones y me llama Diego, a ver cómo andaba, para interiorizarse sobre mi situación, a ver cuándo empezaba a entrenar. Le expliqué el plan que tenía de entrenamiento, me dio la posibilidad si quería sumarme a Godín y a Giorgian, que ya estaban practicando. Si bien lo conocía, no como entrenador. Fui a entrenar, hablamos, nos conocimos, me contó su idea. Y obviamente que es un plus y una motivación extra porque hacía un tiempo que ya no tenía contacto con gente de la selección; apenas él agarró de DT me llamó, fue una buena señal: me tienen en cuenta”.

Si tiene una explicación al hecho de haber quedado relegado en la selección con Óscar Tabárez en los últimos años, el defensa comenta que “no tengo una respuesta. Pero sí pasó que después de mi lesión, que fue con ellos en Estados Unidos contra México, cuando yo me lesiono en la activación en el hotel, todo cambió. Después de ahí, en 2019, yo estuve seis meses sin entrenar porque la lesión era bastante grave, era una lesión de gemelos que tenía un hematoma grande, y si no lo sacábamos con tiempo se podía complicar. También había una lesión en el tendón de Aquiles. No era lesión en sí, pero rozaba con el tema del gemelo. Después, al ponerme a punto, sabía que no me iban a llamar, pero luego me puse bien, jugué la Europa League, incluso llegamos a cuartos de final, y me esperaba por lo menos una llamada, pero no se dio”.

Varela ya tiene una experiencia mundialista en mayores, ¿es un elemento más a su favor?: “Creo que suma a la hora de tomar alguna decisión, en el caso de que esté indeciso. La experiencia suma bastante, hay gente que mantiene los planteles exactamente por lo mismo, por la experiencia de los jugadores”.



Alonso utilizó a Ronald Araujo como lateral derecho titular, Damián Suárez tuvo minutos en todos los partidos mientras que Martín Cáceres, que puede jugar en ese puesto, también fue citado. Entre risas, Varela dice que “sería lo ideal que Ronald vuelva a la zaga, que vuelva a su naturaleza”. Y agrega, ya con seriedad, que “si pasa Araujo de central quedaría un hueco bastante grande. Cáceres también puede jugar de central o por izquierda, es más, en el Levante juega siempre por izquierda, así que chances hay, hay que tener un poquito de suerte”. Vale recordar que Varela llegó a entrenar con Diego Alonso en Peñarol en 2011, cuando recién lo habían subido a Primera División. También estaba Darío Rodríguez en el plantel.

Diego Laxalt es compañero de Guillermo en el Dinamo; precisamente fue quien entró en el Mundial 2018 en el tercer partido de la serie contra Rusia, a jugar como lateral izquierdo (pasó Cáceres a la derecha), y Varela fue al banco. Después de superar una lesión en el cuádriceps, Laxalt también viene siendo titular: “Él juega por izquierda, yo por derecha, ¡terrible dupla para la selección!”, señala entre risas. “Siempre hablamos de la selección y nos proyectamos a futuro, ¡imaginate si estaremos pendientes! Soñamos con pasar de jugar acá juntos a jugar juntos en la selección otra vez”, reflexiona.

UN ERROR. En 2017, cuando Varela era titular en el Eintracht Frankfurt, y antes de jugar la final de la Copa de Alemania contra Borussia Dortmund, el lateral se hizo un tatuaje que se le infectó. Y a causa de ello, fue separado del plantel y posteriormente no siguió en el club. La institución argumentó que no había seguido las recomendaciones del cuerpo médico. “Fue un aprendizaje. Uno va aprendiendo, va madurando y va entendiendo qué cosas se pueden hacer y qué no. Hoy más grande veo las cosas de otra manera. Al final mi vuelta a Peñarol a raíz de esa situación fue muy positiva, a pesar de que para algunos era una locura. Terminé jugando en buen nivel y fui al Mundial. Fue un error, más que nada por lo mediático. Uno se arrepiente de ese acto que cometió, que fue algo innecesario, por un capricho, aunque no sé si llamarlo así. De todos los errores se aprende y siempre para adelante”.



Varela tiene muchos tatuajes en el cuerpo, incluso algunos se los hizo después de ese hecho que recorrió el mundo. “Tengo de todo, por ejemplo un rosario, ángeles, el de Peñarol, el nombre de mis hermanas, la fecha de nacimiento de mi sobrino”, cuenta.



“El tatuaje mediático fue una cara de una religión de México, nada importante, pero bueno, fue el motivo de la pelea. Una ganas de borrarlo tuve, je”, termina descontracturado a la espera de volver a sentirse parte de la selección uruguaya. “Estoy maduro y con experiencia. Creo que estoy en la mejor edad para entender el fútbol. Me siento en buen nivel físicamente y deportivamente. Ahora queda esperar por buenas noticias”, concluye.