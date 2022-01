Las vacunas: el motivo que les jugó en contra a Varela y Espino para quedar afuera de la lista de convocados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Varios nombres fueron los que llamaron la atención en la lista de reservados de Diego Alonso de cara a los duelos ante Paraguay y Venezuela por Eliminatorias y entre ellos estaban los de Guillermo Varela y Alfonso Espino.

El primero, futbolista del Dinamo de Moscú, ya había tenido su participación en la Celeste incluso disputando el Mundial de Rusia 2018, pero luego perdió su lugar.

En cambio, para el hombre del Cádiz, era la primera vez que aparecía en la lista de reservados para la selección uruguaya, pero luego ninguno de los dos pudo confirmar y entrar en la de convocados.

¿El motivo? La falta de vacunas. "No estaba vacunado y no sabía que se exigía la vacuna", expresó Guillermo Varela en diálogo con 100% Deporte de Sport 890.

"Tuve covid un mes antes de ir a Uruguay y mi caso no se hizo oficial en el club y si lo hubieran hecho con ese certificado podía viajar", agregó el lateral derecho.

"Una semana antes de la convocatoria me piden las vacunas para presentar y les digo que no tengo. Acá en Rusia no nos exigían la vacuna y yo no me quería dar la rusa (Sputnik V), me aguanté y me quería dar la Pfizer en Uruguay, pero un mes antes del viaje me agarro covid y me dijeron que debía esperar entre tres y seis meses para vacunarme", agregó.

"Esto me sirve para aprender y ya estoy por darme la primera dosis. En marzo hay otra fecha de Eliminatorias y se puede volver a dar la convocatoria. Tenía mucha ilusión de estar ahí y defender a la selección en estos partidos tan importantes", subrayó.

Otro de los futbolistas que también quedó afuera de la convocatoria por un tema similar fue Alfonso Espino que había formado parte de la lista de reservados del Tornado.

Según pudo confirmar Ovación con fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Espino no contaba con las vacunas contra el coronavirus al momento de ser reservado.

De todos modos, al igual que lo admitió Guillermo Varela, el actual futbolista del Cádiz ya inició los trámites para contar con las dosis y poder ser citado nuevamente en el futuro.