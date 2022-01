Paraguay vs. Uruguay por Eliminatorias: horario, posible equipo y dónde verlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vuelven las Eliminatorias y con ella la presencia de Uruguay que deberá visitar a Paraguay por la fecha 15 del certamen que otorga cuatro plazas y media a la Copa del Mundo de Catar 2022.

La Celeste arriba a este juego con bajas por covid-19, pero también con el detalle particular de que será el estreno de Diego Alonso como el nuevo entrenador de la selección uruguaya.

Cabe recordar que en este momento Uruguay está afuera de la zona de clasificación teniendo en cuenta que se ubica en la séptima posición con 16 puntos, pero solo a uno de Perú que está ocupando la plaza de repechaje.

El encuentro se disputará este jueves 27 de enero en el Estadio La Nueva Olla, propiedad de Cerro Porteño, desde las 20:00 (hora de Uruguay). El choque contará con terna arbitral argentina encabezada por Darío Herrera, acompañado de Gabriel Chade y Facundo Rodríguez. En el VAR se ubicará el también argentino Germán Delfino y su colaborador será Fernando Espinoza.

El probable equipo de Uruguay

Conocer cuál será el primer once de Diego Alonso como entrenador de la selección uruguaya es una gran incógnita y de hecho genera mucha expectativa, más allá de que ya hay algunos indicios.

El arco estaría ocupado por Sergio Rochet. En la defensa mucho dependerá si juega con cuatro o cinco hombres pero Damián Suárez y Mathías Olivera ocuparán los laterales, mientras que Ronald Araújo, José María Giménez y Diego Godín irían desde el arranque o en su defecto entre ellos dos saldrán los dos zagueros.

Matías Vecino o Mauro Arambarri serán el reemplazante de Lucas Torreira, mientras que Federico Valverde y Rodrigo Bentancur estarán desde el inicio. El mediocampo sería con tres hombres si la defensa va con cinco, pero en caso de que la última zona cuente con cuatro hombres se daría la inclusión de Giorgian de Arrascaeta en zona de volantes.

En el ataque quien estará desde el arranque es Luis Suárez y su compañero es la gran duda ya que Edinson Cavani y Darwin Núñez se disputan ese otro lugar en ofensiva.

Por dónde ver el Paraguay-Uruguay

El partido se transmitirá por la pantalla de VTV y también por las plataformas de streaming de las diferentes señales de cables. Además, se puede contratar el servicio de este encuentro de Eliminatorias a través de Vera TV.

Así se jugará la fecha 15 de las Eliminatorias

JUEVES 27 DE ENERO

​18:00 horas | Ecuador vs. Brasil (VTV+)

​20:00 horas | Paraguay vs. Uruguay (VTV)

​21:15 horas | Chile vs. Argentina (VTV+)



VIERNES 28 DE ENERO

18:00 | Colombia vs. Perú (VTV+)

​19:00 | Venezuela vs. Bolivia (GOL TV)