Profesor Oscar Ortega: "Luis Suárez va a llegar muy bien al Mundial"

Es año de Mundial. Se jugará en Catar desde noviembre a diciembre y tiene un significado especial para Uruguay: será el último de Luis Suárez, el goleador histórico de la Celeste (68 tantos) y el más desequilibrante de los últimos 50 años. Por lo tanto, hay preocupación por lo poco que ha jugado en el último semestre para Atlético de Madrid, en el cual ha sido relegado al banco de suplentes y muchas veces sin siquiera tener minutos.

¿Cómo está? ¿Por qué no juega? ¿No se encuentra bien físicamente? Todo esto lo respondió, de alguna manera, el profesor Oscar Ortega, preparador físico de la selección uruguaya en las últimas cuatro fechas y quien día a día trabaja con el Pistolero en Atlético de Madrid. Y el mensaje que envió el profe es optimista: "Luis es un gran profesional, entrena muy bien siempre y no tiene ningún problema físico. Simplemente no le está tocando jugar porque hay futbolistas que están teniendo un mejor rendimiento. Así que tengo la esperanza de que va a llegar muy bien al Mundial", dijo el profesional en declaraciones al programa Último al Arco (Sport 890).

Ortega también es optimista del papel que tendrá el seleccionado celeste en la Copa del Mundo. "Cuidado con Uruguay. Yo creo que va a dar que hablar en el Mundial porque no está lejos de nadie. Tiene la capacidad de las principales potencias y creo que va a a hacer un gran torneo, entre otras cosas porque va a estar muy bien dirigido por un gran entrenador como Diego Alonso", sostuvo.

¿Y el profe Ortega estará en Catar con el seleccionado celeste? Parece difícil según sus palabras. "Va a ser una decisión básicamente mía, porque en la planificación del Atlético esa posibilidad de que yo participe del Mundial no parece tan clara. Viendo un poco cómo se va manejando el campeonato aquí (en España) y las características del Mundial, es difícil. Pero no hay peor gestión que la que no se hace. Yo amo a Uruguay y por eso fui en ese momento a la selección", indicó. Y apuntó: "voy a escuchar a la Asociación, al club y tomaré la mejor decisión".

Ortega, que tiene contrato por dos años más con Atlético de Madrid, dijo que no ha tocado el tema con Diego Simeone, quien le dio el OK para que se incorporara al cuerpo técnico de la selección hasta el final de las Eliminatorias. "Cuando volví a Madrid de lo único que hablamos con él fue del Atlético. No he tenido mucho tiempo de salirme de eso por los diferentes partidos". El profe confesó estar "cien por ciento metido en el Atlético porque el club necesita mucho asegurar la clasificación a la Champions. La selección ya tuvo su etapa de importancia y felizmente logró clasificar que, como dijimos con (Diego) Godín, fue como ganar un campeonato".

El profesional dijo que le gustó mucho cómo Diego Alonso se paró frente a tantos jugadores importantes y manejó el grupo de la selección. "Fue muy natural y fue lo que más me gustó, porque así se transmite lo que se siente. Cuando el mensaje es así al futbolista le llega. Fue un mensaje simple pero contundente. Le dio mucha confianza a los jugadores, convenciéndolos de que así se podía llegar al Mundial".

Finalmente contó las sensaciones que tuvo una vez conseguida la clasificación a la Copa del Mundo. "Hacía mucho tiempo que no estaba en Uruguay y que no veía a un pueblo tan entregado a su selección. Fue una fiesta muy bonita. La gente no se iba del estadio; me hizo sentir como si no me hubiera ido nunca. Fue muy emotivo; una experiencia que si me decían que me iba a pasar en mi carrera no lo hubiera creído".