¿Qué pasará con el profe Ortega? ¿Irá al Mundial? Esto respondió tras vencer a Chile

Óscar Ortega, o simplemente el profe Ortega, se robó varios de los flashes anoche en el triunfo de Uruguay por 2-0 ante Chile. Es que tanto Luis Suárez como Federico Valverde, fueron a abrazarse con él tras convertir en el triunfo Celeste por el cierre de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

El profe, que ayer además celebraba su cumpleaños número 64, finalizó su vínculo con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Un vínculo muy especial y que se logró solamente gracias a la buena predisposición de Diego Simeone.

Cuando Diego Alonso llegó a la selección uruguaya, le pidió a Ortega que se sume a su cuerpo técnico. Sin embargo, el profe es pieza clave en el equipo de trabajo del Cholo, a quien acompaña desde sus inicios como entrenador. Por ese motivo, Ortega llegó a un acuerdo por estas cuatro fechas donde Uruguay necesitaba conseguir la clasificación para viajar en cada ventana FIFA al igual que como lo hacen los futbolistas.



Con el pasaje a Catar 2022 ya asegurado, ahora la pregunta que se plantea es: ¿irá el profe al Mundial? "Estoy muy agradecido a Diego y a todos los muchachos que me trataron brillantemente, principalmente a los futbolistas que hoy en la charla un poco me despedí de ellos", dijo.



"No es que me despedí, pero básicamente el arreglo que tengo con el club son estas dos llaves. Agradecerle a los futbolistas por la dedicación de los goles. No me lo voy a olvidar nunca, me llevo todo esto en el corazón", agregó.



Ortega agradeció a Simeone por darle esta oportunidad de trabajar simultáneamente con el equipo y la selección y sobre su futuro, contó: "Tengo que volver al Atlético de Madrid. Llego el jueves a las 6.05 y ya a las 11 tengo entrenamiento. El sábado jugamos con el Alavés y el martes por Champions con el Manchester City. Lo mío todavía sigue en mucha competencia, después el tiempo dirá".