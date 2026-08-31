Tras triunfo clásico de Nacional a Peñarol y empate de Liverpool: las tablas de Clausura, Anual y Descenso

A la cuarta fecha del Torneo Clausura le queda un solo partido y es el que disputarán este lunes Racing y Albion (15:30) en el Parque Roberto, pero con los que se jugó hasta el momento hubo muchos resultados que dieron que hablar, sobre todo el destaque en el clásico donde Nacional venció a Peñarol por 1-0.

En el Campeón del Siglo, el equipo de Daniel Carreño venció al de Diego Aguirre por el tanto de Francisco Calvo en la primera parte. Con esos tres puntos, el Bolso superó al Carbonero en la tabla del Clausura y achicó la diferencia en el Anual.

Pero además hubo otros resultados importantes como el empate 1-1 de Liverpool —líder del Clausura— ante Cerro Largo que podría llevarlo a dejar la cima del certamen si Montevideo City Torque gana el partido aplazado que tiene.

A su vez, en la zona baja de la tabla, Progreso consiguió un triunfazo por 1-0 ante Danubio jugando como local en un duelo directo por la lucha por la permanencia en la Primera División.